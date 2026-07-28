Vietnam y Canadá buscan elevar sus relaciones bilaterales a un nuevo nivel

Hanoi (VNA) - Vietnam reafirmó su disposición a trabajar junto con Canadá para elevar próximamente el nivel de sus relaciones bilaterales, durante una reunión celebrada hoy entre el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, y el embajador canadiense en Hanoi, James Nickel.



Durante el encuentro, el canciller vietnamita destacó la labor del diplomático canadiense en el fortalecimiento de la Asociación Integral entre ambos países, gracias a una intensa agenda de trabajo con ministerios, organismos y autoridades locales de Vietnam.



Asimismo, agradeció al diplomático y a la Embajada de Canadá por su apoyo en la organización de la conversación telefónica sostenida el pasado 21 de julio entre el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y su homólogo canadiense, Mark Carney.



Hoai Trung subrayó que Vietnam concede una alta prioridad a su relación con Canadá y reiteró la voluntad de ampliar la cooperación práctica para avanzar hacia una pronta elevación del marco de las relaciones bilaterales, en consonancia con el nivel de confianza política alcanzado, el potencial de cooperación existente y los intereses de ambos pueblos.



En ese sentido, valoró la estrategia canadiense para el Indo-Pacífico, que reconoce el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y considera a Vietnam como una puerta de acceso comercial a la región.



En línea con el consenso alcanzado por los primeros ministros de ambos países para mantener el impulso positivo de los vínculos bilaterales y llevarlos a una nueva etapa, el canciller propuso que ambas partes elaboren una hoja de ruta concreta para la actualización del marco de relaciones.



También abogó por intensificar el intercambio de delegaciones a todos los niveles, priorizar las visitas de altos dirigentes y mantener, e incluso fortalecer, los actuales mecanismos de diálogo bilateral.



El ministro destacó además la importancia de ampliar la cooperación en todos los ámbitos e impulsar nuevos mecanismos que generen avances significativos, especialmente en comercio, inversión, ciencia y tecnología, inteligencia artificial, semiconductores, minerales estratégicos, energías verde y nuclear, seguridad y defensa, educación, formación de recursos humanos altamente cualificados, intercambio de expertos y contactos entre los pueblos. Asimismo, instó a reforzar la coordinación en las organizaciones y foros regionales e internacionales.



Por su parte, James Nickel afirmó que Vietnam ocupa un lugar prioritario en la política de Canadá hacia la región y lo calificó como un socio clave dentro de la ASEAN, con una influencia cada vez mayor en el escenario internacional.



En este contexto, expresó el interés de Ottawa por profundizar la Asociación Integral en todos los ámbitos, especialmente en un entorno internacional marcado por una creciente incertidumbre.



El embajador canadiense manifestó su disposición a colaborar estrechamente con Vietnam para concretar la elevación del marco de relaciones y promover visitas de alto nivel.



Asimismo, señaló que Canadá aspira a ampliar la cooperación en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la energía nuclear, la industria aeroespacial, la seguridad y la defensa, las tecnologías financieras, la seguridad alimentaria, la protección ambiental, la industria de defensa, la agricultura, la educación y la formación de recursos humanos de alta cualificación.



James Nickel reiteró el respaldo de Canadá al papel central de la ASEAN en la arquitectura regional y su voluntad de seguir impulsando la Asociación Estratégica ASEAN-Canadá.



También expresó el apoyo de Ottawa a Vietnam en su condición de presidente del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) en 2026 y anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027, además de reafirmar el compromiso de mantener una estrecha coordinación con Hanoi en los principales asuntos regionales e internacionales de interés común./.

VNA