Premier destaca al FMI como socio estratégico en la formulación de políticas para el desarrollo de Vietnam

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, afirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) es un socio estratégico en materia de asesoramiento de políticas y un aliado confiable en el proceso de desarrollo socioeconómico del país, durante una reunión celebrada hoy en la sede del Gobierno.



El jefe del Ejecutivo recibió al representante saliente del FMI para Camboya, Laos y Vietnam, Jochen Schmittmann, y al representante entrante para Vietnam y Laos, Fazurin Jamaludin, quien asumirá el cargo el próximo 23 de agosto.



En la reunión, Le Minh Hung agradeció las contribuciones de Schmittmann durante su mandato, especialmente por impulsar el diálogo sobre políticas económicas y promover programas de formación y fortalecimiento de capacidades. Asimismo, felicitó al funcionario por su nueva responsabilidad y dio la bienvenida a Jamaludin por su nombramiento.



El Primer Ministro informó que el III pleno del Comité Central aprobó recientemente una resolución sobre la renovación del modelo de desarrollo del país, considerada un paso decisivo para emprender reformas estructurales de gran alcance.



Estas transformaciones buscan sentar las bases para alcanzar dos objetivos estratégicos: que Vietnam se convierta en una nación en desarrollo con una industria moderna y de ingresos medianos altos en 2030, y en un país desarrollado de altos ingresos en 2045.



En cuanto a la orientación de la política económica, reiteró que el Gobierno mantiene su compromiso de impulsar el crecimiento sobre la base de la estabilidad macroeconómica, la solidez del sistema financiero y bancario, una mayor disciplina fiscal y el desarrollo del mercado de capitales para reducir gradualmente la dependencia del crédito bancario.



Subrayó que Vietnam no sacrificará la estabilidad macroeconómica ni la seguridad del sistema financiero en favor de un crecimiento acelerado de corto plazo que no sea sostenible.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung (segundo, desde la derecha), interviene en la reunión (Foto: VNA)

Le Minh Hung también señaló que la próxima sesión de la Asamblea Nacional analizará y aprobará diversos proyectos de ley destinados a perfeccionar el marco institucional, fortalecer la transparencia del sistema jurídico conforme a los estándares y prácticas internacionales, y reforzar la confianza de las empresas, los inversionistas y los socios internacionales en las perspectivas de desarrollo estable y sostenible del país.



En este contexto, destacó que el FMI constituye un socio estratégico en el asesoramiento de políticas y un aliado de confianza para Vietnam. Añadió que el Gobierno considera los informes y recomendaciones del organismo como una referencia clave para la formulación y aplicación de sus políticas, y expresó su deseo de que la oficina del FMI continúe fortaleciendo la cooperación y el diálogo político durante el mandato de Jamaludin.



Por su parte, Jochen Schmittmann valoró positivamente la cooperación entre Vietnam y el FMI y elogió el desempeño de la economía vietnamita, destacando su capacidad para responder con eficacia a los shocks externos y avanzar en reformas fundamentales para el crecimiento a largo plazo.



A su juicio, el país aún dispone de margen para acelerar su desarrollo mediante una combinación equilibrada de políticas fiscales y monetarias, junto con otras medidas que permitan impulsar el crecimiento sin comprometer la estabilidad macroeconómica.



El representante saliente reiteró además el respaldo del FMI al objetivo de Vietnam de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos y aseguró que la institución continuará aportando análisis y recomendaciones sobre las perspectivas económicas y las políticas del país, especialmente en los ámbitos financiero, monetario y bancario.



A su vez, Fazurin Jamaludin destacó que Vietnam inicia una nueva etapa de desarrollo con amplias perspectivas y expresó su admiración por la ambición del país de mantener un crecimiento de dos dígitos.



Asimismo, reafirmó el compromiso del FMI de dar continuidad a la cooperación con Vietnam y de acompañar al país en la consecución de sus objetivos de desarrollo en los próximos años./.