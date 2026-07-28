Política

Vietnam y Laos abren nueva etapa de cooperación judicial

Vietnam y Laos firman un nuevo memorando para fortalecer la cooperación judicial, la transformación digital, la reforma judicial y la formación de jueces.

Firma de un nuevo Memorando de Entendimiento sobre cooperación entre los tribunales supremos de Vietnam y Laos (Foto: VNA)
Firma de un nuevo Memorando de Entendimiento sobre cooperación entre los tribunales supremos de Vietnam y Laos (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam y Laos acordaron elevar la cooperación entre sus tribunales supremos a una nueva etapa, con prioridades centradas en la reforma judicial, la transformación digital, la formación de jueces y funcionarios, así como el desarrollo de tribunales electrónicos.

El presidente del Tribunal Popular Supremo de Vietnam, Nguyen Van Quang, recibió hoy en Hanoi su homólogo laosiano, Phayvy Siboualypha, quien encabezó una delegación de alto nivel del Tribunal Popular Supremo de Laos durante su visita de trabajo a Vietnam del 27 al 30 de julio.

En un ambiente de amistad y confianza, ambas partes reafirmaron que la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos constituyen un valor fundamental compartido por ambos pueblos.

Los dos dirigentes judiciales coincidieron en continuar aplicando los acuerdos alcanzados por los líderes de ambos partidos y Estados para profundizar la cooperación bilateral.

Durante el encuentro, las partes destacaron los avances logrados en la colaboración judicial, especialmente en el intercambio de experiencias sobre reforma judicial, mejora del marco legal, calidad de los procesos judiciales, capacitación de personal, digitalización y construcción de tribunales electrónicos.

Nguyen Van Quang presentó los principales resultados de la reforma judicial en Vietnam, incluida la reorganización del sistema de tribunales hacia un modelo más eficiente, la modernización institucional y el impulso de la aplicación tecnológica para mejorar el funcionamiento de la justicia.

Asimismo, ambas delegaciones compartieron experiencias sobre el funcionamiento del Consejo de Jueces del Tribunal Popular Supremo de Vietnam, los procedimientos de revisión y reapertura de procesos, la gestión de sentencias firmes y otros asuntos profesionales de interés común.

Los dos tribunales acordaron ampliar la cooperación en reforma judicial, desarrollo de recursos humanos, transformación digital y aplicación tecnológica, además de fortalecer los vínculos entre los tribunales locales de ambos países.

Como resultado del encuentro, los presidentes de los tribunales supremos de Vietnam y Laos firmaron un nuevo Memorando de Entendimiento sobre cooperación, que sustituye al acuerdo firmado en 2018 y establece un marco más integral para impulsar la colaboración bilateral.

La firma del documento marca un nuevo impulso para la cooperación judicial Vietnam-Laos y contribuye a fortalecer la relación de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos países./.

VNA
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