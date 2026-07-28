Cinco militantes vietnamitas expulsados del Partido por graves violaciones disciplinarias

Hanoi (VNA) - El Secretariado del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Vietnam decidió expulsar de sus filas a cinco militantes por incurrir en graves violaciones de la disciplina partidaria y de la legislación del Estado, según la decisión adoptada hoy tras examinar la propuesta presentada por la Comisión de Control Disciplinario del CC.



Los sancionados son Hoang Trung, exmiembro del Comité del Partido del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y viceministro de la cartera; Duong Thanh Trung, exsubsecretario del Comité del Partido de la provincia de Bac Lieu (actualmente integrada en la provincia de Ca Mau), exsecretario del Comité de Asuntos Partidistas y expresidente del Comité Popular provincial; Do Truong Giang, exmiembro del Comité del Partido de la provincia de Lao Cai y exdirector del Departamento provincial de Industria y Comercio; Nguyen The Minh, exmiembro del Comité Ejecutivo del Partido de la provincia de Quang Ninh, exsecretario del Comité del Partido de la comuna de Binh Lieu y exsecretario de la Unión de Jóvenes de la provincia; y Nguyen Phuong Thao, exmiembro del Comité Ejecutivo del Partido de Quang Ninh y exsecretaria de la Unión de Jóvenes de la localidad.



De acuerdo con las conclusiones del Secretariado, los cinco exfuncionarios incurrieron en un deterioro de su ideología política, su ética y su estilo de vida, además de violar las normas del Partido, la legislación vigente, las disposiciones sobre la conducta de los militantes y las responsabilidades de ejemplaridad inherentes a sus cargos.



El órgano consideró que las infracciones tuvieron consecuencias especialmente graves, provocaron un fuerte malestar en la opinión pública y afectaron seriamente el prestigio de las organizaciones del Partido, así como de las instituciones, localidades y organismos donde desempeñaban sus funciones.



Tras evaluar la naturaleza, la gravedad, las consecuencias y las causas de las violaciones, y de conformidad con la normativa disciplinaria del Partido, el Secretariado resolvió imponer la máxima sanción disciplinaria: la expulsión de los cinco militantes.



Asimismo, instó a las autoridades competentes a aplicar, de manera oportuna y coordinada, las sanciones administrativas correspondientes, en consonancia con las medidas disciplinarias adoptadas por el Partido./.

VNA