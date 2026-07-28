Vietnam prioriza consolidación de los nexos especiales con Laos

Hanoi (VNA) - Vietnam otorga una alta prioridad al fortalecimiento de los nexos de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica con Laos, al considerarlos un activo invaluable compartido por ambos países y sus respectivas causas revolucionarias, afirmó hoy el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.



Al recibir en Hanoi al presidente del Tribunal Popular Supremo de Laos, Phayvy Syboualypha, el dirigente vietnamita valoró que su visita contribuirá a la implementación de los acuerdos de alto nivel alcanzados por ambos Partidos y Estados, así como a profundizar la cooperación entre los sistemas judiciales de las dos naciones.



Subrayó que, ante la rápida y compleja evolución de la situación regional e internacional, Vietnam y Laos deben seguir fortaleciendo la confianza política, preservar la solidaridad especial, coordinarse estrechamente y apoyarse mutuamente en los foros regionales e internacionales para contribuir al mantenimiento de un entorno de paz y estabilidad favorable al desarrollo.



Al destacar los resultados positivos de la cooperación entre los tribunales populares supremos de ambos países, To Lam afirmó que la cooperación judicial constituye uno de los pilares fundamentales para la construcción del Estado de derecho, la garantía de la justicia, la protección de los derechos e intereses legítimos de organizaciones y ciudadanos, así como la creación de un entorno jurídico estable para el desarrollo socioeconómico y la integración internacional.



En este sentido, instó a los dos sistemas judiciales a aplicar eficazmente los acuerdos alcanzados por los altos dirigentes, ampliar la cooperación en transformación digital y tecnología de la información, especialmente en el desarrollo de tribunales electrónicos, y organizar programas de formación especializada para jueces y profesionales del derecho.



Asimismo, propuso fortalecer la cooperación entre los tribunales de las localidades fronterizas para combatir la delincuencia transnacional, la ciberdelincuencia, la trata de personas y el narcotráfico, contribuyendo a garantizar la seguridad, el orden y una frontera común pacífica y estable entre Vietnam y Laos.



También exhortó a ambas partes a mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en los foros judiciales regionales e internacionales, incluido el Consejo de Presidentes de Tribunales Supremos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



El máximo dirigente vietnamita alentó además a los dos tribunales supremos a intensificar el intercambio de delegaciones, especialmente entre altos funcionarios y jóvenes cuadros, al tiempo que amplían la cooperación en investigación jurídica, reforma judicial y aplicación de tecnologías digitales en la administración y resolución de casos judiciales.



Sugirió que los tribunales supremos de Vietnam, Laos y Camboya continúen desempeñando un papel activo en el impulso de la cooperación judicial trilateral mediante el intercambio de experiencias en reforma judicial, consolidación del Estado de derecho, formación de recursos humanos y transformación digital.



A partir de esta cooperación, los tres países pueden ampliar gradualmente los vínculos con los sistemas judiciales de Tailandia, Myanmar y otros países de la subregión del Mekong, sentando las bases para una cooperación judicial más amplia dentro de la ASEAN, señaló.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Por su parte, Phayvy agradeció la cálida bienvenida recibida y expresó su satisfacción por realizar su primera visita oficial a Vietnam desde que asumió el cargo.



Manifestó su gratitud al Partido, al Estado y al pueblo de Vietnam por el apoyo constante y eficaz brindado a Laos durante la lucha por la liberación nacional y en el actual proceso de construcción y desarrollo del país.



Felicitó a Vietnam por sus logros bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, encabezado por To Lam, y expresó su confianza en que el país seguirá alcanzando sus objetivos de desarrollo socioeconómico, fortaleciendo al mismo tiempo el Partido, el sistema político y su posición internacional.



Al informar sobre sus conversaciones con los dirigentes del Tribunal Popular Supremo de Vietnam, Phayvy señaló que ambas partes acordaron reforzar la cooperación en formación de personal, transformación digital, desarrollo de tribunales electrónicos, reforma legal e intercambio de experiencias judiciales.



Afirmó que el Tribunal Popular Supremo de Laos trabajará estrechamente con su homólogo vietnamita para implementar las visiones comunes alcanzadas por los altos dirigentes de ambos países y continuar formando a los funcionarios judiciales sobre la tradición de solidaridad especial bilateral, contribuyendo así a preservar y promover la amistad duradera y la cooperación integral entre ambas naciones.



En esta ocasión, To Lam transmitió sus saludos al secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y a otros altos dirigentes del país vecino.



Expresó su confianza en que, con el firme compromiso político de ambas partes y los esfuerzos conjuntos de ministerios, sectores, localidades y organismos judiciales, las relaciones bilaterales continuarán desarrollándose de manera más profunda y efectiva, en beneficio de ambos pueblos y por la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región./.