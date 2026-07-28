Vietnam promueve cooperación multifacética con Lituania

Hanoi (VNA) - Vietnam desea impulsar una cooperación multifacética con Lituania, a la que considera un amigo tradicional y un socio importante en la región del Norte de Europa y el Báltico, afirmó hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.



Durante la reunión con su homólogo lituano, Kęstutis Budrys, de visita en Hanoi, Hoai Trung destacó que la presencia del canciller europeo refleja el firme compromiso de Lituania de fortalecer la cooperación integral con Vietnam, especialmente en la implementación de los acuerdos alcanzados por los dirigentes de ambos países tras la visita oficial del presidente lituano, Gitanas Nausėda, a Vietnam en junio de 2025.



El canciller vietnamita subrayó además que el encuentro tiene un significado especial al celebrarse en vísperas del 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, que se cumplirá en 2027.



En este contexto, propuso intensificar los intercambios de delegaciones de todos los niveles, especialmente de alto nivel, a través de los canales del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y los intercambios entre pueblos, con el fin de fortalecer la confianza política y crear un nuevo impulso para la cooperación bilateral.



Asimismo, instó a aprovechar mejor los mecanismos y acuerdos existentes, promover los vínculos entre las comunidades empresariales y ampliar la colaboración en sectores con gran potencial como la tecnología financiera (fintech), las infraestructuras digitales, la ciberseguridad, la logística, la energía, la ciencia, la tecnología y la innovación.



Hoai Trung también pidió acelerar las negociaciones de los acuerdos para evitar la doble imposición y sobre la exención de visados para titulares de pasaportes oficiales, al considerar que estos instrumentos contribuirán a crear condiciones favorables para ampliar la cooperación económica, comercial y laboral. También destacó la importancia de mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en organizaciones internacionales y foros multilaterales.



El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung (derecha), recibe a su homólogo lituano, Kęstutis Budrys. (Foto: Cancillería de Vietnam)



Por su parte, Kęstutis Budrys valoró los importantes logros socioeconómicos de Vietnam y su creciente prestigio regional e internacional. Reafirmó que Lituania concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam, al que considera un socio principal en el Sudeste Asiático.



El ministro lituano expresó la disposición de su país a actuar como puente para facilitar el acceso de Vietnam al mercado báltico y europeo, y propuso que ambas naciones fortalezcan su papel como enlaces entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea (UE).



También coincidió en que los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países deben seguir desempeñando un papel clave en la coordinación de la agenda bilateral y manifestó su interés en mantener consultas políticas periódicas. Agradeció además a Vietnam por abrir su mercado a productos lituanos como carne de pollo, pescado y huevos, y propuso continuar negociando nuevos acuerdos para facilitar el acceso de otros productos de interés de ambas partes.



Durante las conversaciones, ambas partes resaltaron las amplias perspectivas de cooperación en ámbitos como economía, comercio, inversión, economía digital, economía verde, energías renovables, cultura, educación y formación.



En ese marco, Hoai Trung solicitó a Lituania compartir experiencias y apoyar a Vietnam en áreas en las que el país europeo cuenta con fortalezas, como la tecnología financiera, la física láser, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.



Los dos cancilleres intercambiaron además opiniones sobre asuntos regionales e internacionales de interés común y acordaron fortalecer la cooperación en el marco de las Naciones Unidas, ASEAN-UE y otros mecanismos multilaterales, reafirmando su respaldo al multilateralismo y al derecho internacional para enfrentar los desafíos tradicionales y no convencionales.



Finalmente, ambas partes coincidieron en la importancia de preservar la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea, así como de resolver las controversias mediante medios pacíficos y conforme al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.