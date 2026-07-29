Política

Inauguran conferencia para difundir y aplicar resoluciones del III Pleno del Comité Central del PCV

El Secretariado del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebró esta mañana una conferencia nacional para estudiar, difundir y poner en práctica las resoluciones adoptadas en el III Pleno del CC de esta fuerza política.

Panorama de la reunión. (Fuente: VGP)
Panorama de la reunión. (Fuente: VGP)

Hanoi (VNA) - El Secretariado del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebró esta mañana una conferencia nacional para estudiar, difundir y poner en práctica las resoluciones adoptadas en el III Pleno del CC de esta fuerza política.

El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, asistió al evento y pronunciará un discurso de orientación.

Participan, además, el miembro del Buró Político y primer ministro, Le Minh Hung; el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; el miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado, Tran Cam Tu; así como exdirigentes del país.

El evento se desarrolla en formato presencial y virtual, enlazando el punto central con las sedes de los comités partidistas de las provincias y ciudades, así como con organismos centrales, las fuerzas armadas y administraciones locales de todo el país. La conferencia es transmitida en directo por la Televisión de Vietnam (VTV) y la Voz de Vietnam (VOV).

Durante la jornada, los participantes estudiarán las resoluciones y conclusiones aprobadas en el III Pleno del Comité Central, centradas en la renovación del modelo de desarrollo nacional, la estrategia para convertir a Vietnam en una potencia marítima, la construcción de una sociedad disciplinada, segura, civilizada, armoniosa y desarrollada, la Estrategia de Seguridad Nacional, la reforma de la Ley de Tierras y otras normativas relacionadas, la protección del medioambiente y la respuesta al cambio climático, el perfeccionamiento del modelo organizativo general del sistema político y de la administración local de dos niveles, así como las modificaciones de las normas sobre la aplicación de los Estatutos del Partido y las disposiciones relativas a la conducta de los militantes.

Después del discurso del secretario general del Partido y presidente To Lam, el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, intervendrá para recoger y poner en práctica las orientaciones formuladas por el máximo dirigente vietnamita./.

VNA
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