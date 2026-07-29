Inauguran conferencia para difundir y aplicar resoluciones del III Pleno del Comité Central del PCV

Hanoi (VNA) - El Secretariado del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebró esta mañana una conferencia nacional para estudiar, difundir y poner en práctica las resoluciones adoptadas en el III Pleno del CC de esta fuerza política.

El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, asistió al evento y pronunciará un discurso de orientación.

Participan, además, el miembro del Buró Político y primer ministro, Le Minh Hung; el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; el miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado, Tran Cam Tu; así como exdirigentes del país.

El evento se desarrolla en formato presencial y virtual, enlazando el punto central con las sedes de los comités partidistas de las provincias y ciudades, así como con organismos centrales, las fuerzas armadas y administraciones locales de todo el país. La conferencia es transmitida en directo por la Televisión de Vietnam (VTV) y la Voz de Vietnam (VOV).

Durante la jornada, los participantes estudiarán las resoluciones y conclusiones aprobadas en el III Pleno del Comité Central, centradas en la renovación del modelo de desarrollo nacional, la estrategia para convertir a Vietnam en una potencia marítima, la construcción de una sociedad disciplinada, segura, civilizada, armoniosa y desarrollada, la Estrategia de Seguridad Nacional, la reforma de la Ley de Tierras y otras normativas relacionadas, la protección del medioambiente y la respuesta al cambio climático, el perfeccionamiento del modelo organizativo general del sistema político y de la administración local de dos niveles, así como las modificaciones de las normas sobre la aplicación de los Estatutos del Partido y las disposiciones relativas a la conducta de los militantes.

Después del discurso del secretario general del Partido y presidente To Lam, el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, intervendrá para recoger y poner en práctica las orientaciones formuladas por el máximo dirigente vietnamita./.