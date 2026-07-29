Vietnam define nuevo enfoque sobre seguridad nacional y desarrollo social en la nueva era

Hanoi (VNA) - Durante la conferencia nacional para estudiar, difundir y poner en práctica las resoluciones adoptadas en el tercer Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el general Luong Tam Quang, miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública, afirmó que el XIV Congreso del PCV estableció por primera vez como prioridad absoluta mantener un entorno de paz y estabilidad.



Asimismo, planteó el objetivo de construir una sociedad disciplinada, segura, civilizada y desarrollada, reduciendo de forma significativa la delincuencia y avanzando hacia una sociedad libre de delitos, males sociales, accidentes y otros fenómenos negativos, con miras a cumplir las metas de desarrollo fijadas para 2045.



Según el ministro, Vietnam ha logrado avances significativos en materia de paz, estabilidad y seguridad. Sin embargo, el país sigue enfrentando numerosos desafíos. Los cuatro riesgos identificados por el Partido aún no han sido abordados de manera integral, mientras que el contexto internacional se vuelve cada vez más complejo, con la aparición de amenazas no tradicionales y nuevas formas de vulnerar la seguridad, lo que exige una visión renovada y un nuevo enfoque para proteger la seguridad nacional.



En este contexto, la seguridad nacional ya no se limita a proteger la soberanía, al Partido, al Estado y al pueblo, sino que también busca crear las condiciones necesarias para un desarrollo rápido y sostenible. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional tiene como propósito garantizar el funcionamiento continuo del gobierno, la operación ininterrumpida de las infraestructuras esenciales, el crecimiento económico sostenido y la estabilidad social en cualquier circunstancia.



Al mismo tiempo, promueve la construcción de una sociedad disciplinada, segura, civilizada y desarrollada, con el objetivo último de reforzar la seguridad humana y mejorar la calidad de vida de la población.



La Resolución sobre la Estrategia de Seguridad Nacional establece seis principios rectores, incorpora múltiples elementos innovadores y define siete objetivos específicos.



Entre sus prioridades figuran fortalecer la base ideológica, el liderazgo, la posición, el poder y la capacidad de combate del Partido; garantizar la solidez del sistema socialista; proteger la seguridad de los dirigentes y cuadros estratégicos; reforzar la seguridad en todos los ámbitos y nuevos espacios bajo el principio de que "la seguridad acompaña al desarrollo"; salvaguardar los intereses de las organizaciones y ciudadanos vietnamitas en el extranjero; y ampliar la cooperación internacional en materia de seguridad.



Para alcanzar estos objetivos, la Resolución plantea nueve grupos de tareas y soluciones, con énfasis en la protección de la seguridad del país y de las instituciones, la respuesta anticipada a nuevos riesgos y crisis, la garantía de la seguridad humana y el aprovechamiento del potencial del pueblo. Esta nueva visión de la seguridad también plantea fortalecer la autosuficiencia y la resiliencia del país, sin comprometer la seguridad en favor del crecimiento económico.



Asimismo, la Resolución sobre la construcción de una sociedad disciplinada, segura, civilizada, armoniosa y desarrollada constituye el primer documento estratégico del Partido dedicado específicamente a este ámbito.



De cara a 2030, se propone sentar las bases de una sociedad más disciplinada mediante metas concretas, entre ellas la reducción sostenida de la delincuencia y los males sociales, la disminución anual del 10% de los delitos contra el orden público y el objetivo de que al menos el 50% de las comunas y el 20% de las provincias estén libres de drogas para ese año.



La Resolución también impulsa el fortalecimiento del gobierno digital, con la meta de situar a Vietnam entre los países líderes de la ASEAN en gobierno electrónico y entre las 15 naciones con el mayor índice de ciberseguridad del mundo.



Además, busca elevar el índice de satisfacción ciudadana con los servicios administrativos por encima del 88%, garantizar el acceso a la educación y la atención médica, reducir el desempleo, promover la cultura, aumentar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) hasta aproximadamente 0,8 y aspirar a que el país figure entre los 40 con mayor índice de felicidad.



Para materializar estos objetivos, la Resolución establece ocho grupos de tareas y tres soluciones innovadoras, entre ellas fomentar una cultura de respeto al Estado de derecho y a la disciplina social, impulsar el desarrollo integral del pueblo vietnamita en la nueva era y construir un sistema moderno de gobernanza social que promueva el desarrollo desde la base.



Según el ministro Luong Tam Quang, el Buró Político ha aprobado dos programas de acción que comprenden un total de 138 tareas específicas, ejecutadas bajo el principio de los "seis elementos claros": persona responsable, tarea, plazo, responsabilidad, autoridad y resultados claramente definidos.



A su juicio, ambas resoluciones reflejan la nueva visión del Partido sobre la protección de la seguridad nacional y la construcción de la sociedad, sentando las bases para un desarrollo sostenible del país, la mejora del bienestar de la población y la implementación exitosa de la Resolución del XIV Congreso Nacional./.

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