Reforma institucional y modernización de la gobernanza, clave para nuevo modelo de desarrollo de Vietnam

Hanoi (VNA) - La renovación del modelo de desarrollo pasa, ante todo, por lograr avances institucionales y reformar los métodos de organización, gobernanza y funcionamiento del país para generar nuevas capacidades de crecimiento de Vietnam.



Así lo afirmó Nguyen Thanh Nghi, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias, al presentar los principales contenidos de la Resolución N.º 19-NQ/TW, emitida el 28 de julio de 2026 por el CC del PCV sobre la reforma del modelo de desarrollo del país, durante una conferencia nacional para estudiar, difundir y poner en práctica las resoluciones adoptadas en el tercer pleno del CC de la fuerza política.



*Cinco principios rectores



Tras 40 años de Doi Moi (Renovación) y 35 de aplicación del Programa Nacional de Construcción, Vietnam ha alcanzado importantes logros que le permitieron convertirse en un país de ingresos medios-altos en 2025. No obstante, el modelo de desarrollo vigente ya no responde a las exigencias de un crecimiento rápido y sostenible en un contexto internacional marcado por profundos cambios y nuevos desafíos. En este escenario, el CC aprobó una resolución para transformar de manera integral el modelo de desarrollo, con objetivos fijados para 2030, 2035 y 2045, y una visión proyectada hasta 2050.



Según Nguyen Thanh Nghi, la Resolución se sustenta en cinco principios rectores.



En primer lugar, mantener firmemente los principios fundamentales, garantizar el liderazgo del Partido, reforzar el papel rector del Estado y fortalecer el bloque de gran unidad nacional. La transformación del modelo de desarrollo se concibe como una tarea estratégica de largo alcance para hacer realidad la aspiración de convertir a Vietnam en un país desarrollado.



En segundo lugar, la reforma del modelo de desarrollo se centra en generar avances institucionales y renovar los métodos de organización, gobernanza y funcionamiento del Estado para crear nuevas capacidades de crecimiento. El nuevo modelo aspira a construir un Vietnam autosuficiente, innovador, humano, sostenible e integrado, con las personas como eje central y con la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la inteligencia artificial como principales motores del desarrollo. Asimismo, prioriza el aumento de la productividad laboral, el uso eficiente de los recursos y el equilibrio entre crecimiento y estabilidad.



En tercer lugar, el modelo de desarrollo se articula bajo el principio de "liderazgo del Partido, gestión del Estado y protagonismo del pueblo", sustentado en una gobernanza moderna y en una coordinación armoniosa entre el Estado, el mercado y la sociedad. El desarrollo económico debe ir acompañado de la protección del medioambiente; el fortalecimiento del Partido y del sistema político constituye un factor decisivo; mientras que el desarrollo cultural y de los recursos humanos sienta las bases del progreso, con la defensa, la seguridad y la integración internacional como tareas permanentes.



En cuarto lugar, se promoverá la movilización y el uso eficiente de todos los recursos para construir un país próspero, democrático, civilizado y feliz. Al mismo tiempo, se reforzarán la autosuficiencia, la capacidad de adaptación, la resiliencia y la gestión de riesgos para garantizar un desarrollo rápido y sostenible.



En quinto lugar, la reforma del modelo de desarrollo deberá llevarse a cabo de forma integral, coordinada y adaptada a cada etapa del proceso. En este contexto, la transformación institucional y la modernización de la gobernanza nacional constituyen avances decisivos, mientras que la eficacia de la coordinación, la calidad de los servicios prestados a ciudadanos y empresas y la capacidad para resolver problemas concretos serán los principales indicadores de éxito.



*Siete grupos de tareas y soluciones



En cuanto a los objetivos y la visión, la Resolución establece que para 2030 Vietnam habrá consolidado un nuevo modelo de desarrollo en todos los ámbitos, acorde con el nivel de un país de ingresos medios-altos y con una base industrial moderna. El énfasis estará puesto en lograr avances significativos en las instituciones, la gobernanza nacional, la ciencia y la tecnología, la innovación, la infraestructura estratégica, los recursos humanos de alta calidad y el desarrollo de empresas líderes, contribuyendo al cumplimiento de las metas fijadas por el XIV Congreso Nacional del Partido.



Para 2035, la transición hacia un modelo de desarrollo nacional autosuficiente, innovador, humano, sostenible e integrado estará prácticamente culminada, con todos sus componentes desarrollados de forma coordinada. Para 2045, ese proceso habrá concluido plenamente y los distintos modelos funcionarán de manera armónica, sincronizada y eficaz. Con una visión hacia 2130, Vietnam aspira a convertirse en una nación socialista altamente desarrollada, moderna, civilizada y con una identidad propia, caracterizada por una creatividad y un dinamismo sostenidos.



Para alcanzar estos objetivos, la Resolución define siete grupos de tareas y soluciones.



En primer lugar, en materia de instituciones nacionales, gobernanza y perfeccionamiento del sistema político, las prioridades incluyen fortalecer la capacidad de liderazgo del Partido, construir un Estado orientado al desarrollo, consolidar un marco jurídico transparente, coherente y de fácil aplicación, modernizar la gobernanza nacional, impulsar el gobierno digital, los datos compartidos y las plataformas digitales, así como racionalizar el aparato estatal para elevar la eficiencia del sistema político.



En segundo lugar, en el ámbito económico, se impulsará un nuevo modelo de crecimiento basado en la productividad, la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la transición ecológica y los recursos humanos altamente cualificados. Al mismo tiempo, se promoverá el desarrollo de la economía marítima y de la nueva economía espacial, que abarca tanto el espacio subterráneo como el exterior; se perfeccionarán los distintos mercados; se avanzará en la reforma financiera; se optimizará el uso de los recursos; y se fomentarán la industrialización de nueva generación, la agricultura de alta tecnología, los servicios modernos, las empresas competitivas y una infraestructura inteligente e integrada.



En tercer lugar, en el ámbito social, se promoverá la construcción de una sociedad ordenada, segura, civilizada y resiliente; se modernizará la gobernanza social mediante el uso de datos; se perfeccionará un sistema de protección social multinivel; se orientará el sistema sanitario hacia la prevención y la atención integral; y se fortalecerán la formación de recursos humanos y la modernización del mercado laboral.



En cuarto lugar, en el ámbito de la cultura y las personas, se promoverá una cultura avanzada y profundamente arraigada en la identidad nacional; se impulsarán las industrias culturales y la economía creativa; se protegerá la soberanía cultural en el entorno digital; se renovará integralmente el sistema educativo con el estudiante como eje central; y se desarrollarán recursos humanos de alta calidad mediante la atracción de talento y la mejora de la calidad de vida de la población.



En quinto lugar, en materia ambiental, se fomentarán el crecimiento verde y los estilos de vida sostenibles, el uso responsable de los recursos naturales, la seguridad energética, hídrica y alimentaria, la modernización de la gestión ambiental y una respuesta proactiva frente al cambio climático, los desastres naturales y la contaminación.



En sexto lugar, en el ámbito de la defensa y la seguridad nacionales, se perfeccionarán las instituciones para responder a las nuevas exigencias del desarrollo; se fortalecerán la defensa nacional y la seguridad popular; se impulsarán la defensa y la seguridad digitales; y se consolidarán un Ejército Popular y una Fuerza de Seguridad Pública Popular revolucionarios, regulares, de élite y modernos.



En séptimo lugar, en materia de relaciones exteriores e integración internacional, la Resolución plantea desarrollar una diplomacia integral, moderna, independiente y autosuficiente, con especial atención a la diplomacia económica; promover la diplomacia tecnológica, digital, cultural y ambiental; y reforzar la eficacia de la acción exterior multilateral mediante la ampliación de alianzas, mercados, cadenas de suministro y ecosistemas tecnológicos.



Según Nguyen Thanh Nghi, para poner en marcha la Resolución el Buró Político aprobó un Programa de Acción que contempla 51 tareas y soluciones prioritarias, junto con 40 objetivos clave. El documento define de manera clara la hoja de ruta, los resultados esperados y las responsabilidades de cada organismo y organización para garantizar su ejecución y supervisión./.

VNA