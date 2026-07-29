Líder vietnamita pide comprender plenamente estrategias para garantizar una acción unificada

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, subrayó hoy la necesidad de que todo el Partido y el sistema político comprendan plenamente los principios rectores, las novedades y la relación entre las decisiones estratégicas adoptadas por el Comité Central, con el fin de garantizar una implementación coordinada y eficaz.



El máximo dirigente vietnamita transmitió tal orientación durante una conferencia nacional para estudiar, difundir e implementar la Resolución del tercer Pleno del Comité Central del XIV Comité Central del Partido. El encuentro se desarrolló en formato presencial y virtual, con conexión a más de 38 mil sedes en todo el país y la participación de más de 2,8 millones de delegados.



En su intervención, To Lam destacó que el tercer Pleno aprobó numerosas orientaciones y decisiones de gran alcance en materia de construcción del Partido, fortalecimiento del sistema político y desarrollo nacional. Estas decisiones concretan los objetivos establecidos por el XIV Congreso Nacional del Partido, articulando las tareas previstas para 2026 con las metas fijadas para 2030 y la visión estratégica hacia 2045.



Insistió en que dichas decisiones deben traducirse en programas y planes de acción ajustados a la realidad, con objetivos, tareas, calendarios, recursos, responsabilidades y resultados claramente definidos, evitando una ejecución meramente burocrática o la sustitución de los resultados concretos por la multiplicación de planes y reuniones.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la conferencia. (Foto: VNA)

En este sentido, instó a los comités del Partido, las agencias y localidades a revisar e integrar los programas destinados a aplicar las resoluciones del XIV Congreso Nacional y otras resoluciones partidistas, eliminando duplicidades, definiendo con claridad las responsabilidades y coordinando de forma unificada los recursos disponibles.



Las medidas que ya cuenten con consenso político y condiciones suficientes deberán ponerse en marcha de inmediato, mientras que aquellas que requieran desarrollo legislativo deberán identificar claramente el organismo responsable, los plazos y los resultados esperados. En cuanto a las iniciativas inéditas, pidió avanzar con prudencia y establecer mecanismos adecuados de control.



Respecto al modelo de gobierno local de dos niveles, To Lam afirmó que el Comité Central no contempla modificar las divisiones administrativas de nivel comunal mientras el nuevo aparato administrativo funcione de manera estable.



Solo en aquellos casos en que exista una necesidad real, cualquier ajuste deberá fundamentarse en criterios científicos, ajustarse a la planificación territorial, responder a las condiciones concretas de cada localidad y respetar la voluntad de la población, descartando cualquier decisión motivada por intereses particulares de los funcionarios.



El secretario general y presidente también exigió que, durante los últimos seis meses de 2026, se garantice el funcionamiento fluido del aparato estatal, se eliminen los principales obstáculos y se alcancen los máximos resultados posibles en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo socioeconómico.



Asimismo, señaló que durante el mandato del XIV Comité Central deberán institucionalizarse, en lo esencial, las principales decisiones estratégicas, completarse el proceso de descentralización administrativa y sentarse las bases para un nuevo modelo de desarrollo.



Al destacar que los resultados deben comprobarse en la práctica, To Lam reclamó reforzar la capacidad de ejecución y asegurar una coordinación eficaz entre todas las instituciones del sistema político.



Según explicó, el nivel central deberá concentrarse en la formulación de estrategias, el perfeccionamiento institucional y la asignación de recursos; las provincias tendrán la responsabilidad de concretar las directrices y coordinar dichos recursos; mientras que las autoridades comunales deberán desempeñar un papel de primera línea en la atención a la ciudadanía y al sector empresarial.



Asimismo, pidió continuar fortaleciendo el cuerpo de cuadros mediante la selección de personas con integridad, capacidad y prestigio, asignándolas a los puestos más adecuados.



También instó a sustituir oportunamente a quienes demuestren falta de capacidad o eludan sus responsabilidades y, al mismo tiempo, proteger a los funcionarios que actúen con iniciativa e innovación en beneficio del interés general.



En este contexto, recalcó que los máximos responsables deberán dirigir personalmente las tareas prioritarias, supervisar su avance, mantener un contacto permanente con la realidad local y asumir plenamente la responsabilidad por los resultados obtenidos.



El secretario general y presidente también solicitó reforzar los mecanismos de inspección y supervisión desde el inicio del proceso de implementación, tomando como indicadores fundamentales los datos objetivos, los resultados concretos y el nivel de satisfacción de la población.



Al mismo tiempo, instó a combatir de forma proactiva la información falsa o distorsionada, sin dejar de escuchar las críticas fundamentadas que contribuyan al perfeccionamiento de las políticas públicas.



Al concluir su discurso, To Lam exhortó a los comités y las organizaciones del Partido, las agencias, las localidades y sus máximos responsables a iniciar de inmediato la ejecución de las tareas asignadas, definiendo claramente las prioridades, las responsabilidades y los plazos, con el propósito de transformar la conciencia en acción y la determinación política en resultados concretos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país./.