Terremoto en Japón: Vietnam despliega medidas de protección consular para sus ciudadanos

Tokio (VNA) - Las representaciones diplomáticas de Vietnam en Japón desplegaron de inmediato medidas de protección consular tras el terremoto de magnitud aproximada de 7,0 que sacudió la prefectura de Kumamoto el 28 de julio.

Alrededor de las 16:27 horas de este martes, un terremoto de magnitud aproximada de 7,0 sacudió la prefectura de Kumamoto, en Japón, causando pérdidas humanas y daños materiales en la zona afectada.

Inmediatamente después del sismo, y siguiendo las instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, las representaciones diplomáticas vietnamitas en Japón establecieron de forma urgente contacto con las autoridades locales, a través de las divisiones de Asuntos Internacionales de las prefecturas de Kumamoto, Kagoshima, Oita y Miyazaki, así como con las asociaciones de la comunidad vietnamita en las áreas afectadas, con el fin de actualizar la situación y estar preparadas para aplicar oportunamente las medidas de protección consular necesarias a favor de los ciudadanos vietnamitas afectados.

A través de las asociaciones de la comunidad vietnamita, especialmente en la prefectura de Kumamoto, en particular en la ciudad de Uki y la localidad de Hikawa, ubicadas en la zona del epicentro del terremoto, las representaciones diplomáticas vietnamitas enviaron mensajes de solidaridad y aliento a los compatriotas, instándolos a mantener la calma y a cumplir estrictamente las instrucciones de las autoridades locales en materia de evacuación de las zonas de riesgo.

Asimismo, les recomendaron mantener un contacto estrecho con las autoridades locales para coordinar la atención de cualquier asunto relacionado con ciudadanos vietnamitas.

En los próximos días, estas misiones continuarán coordinándose estrechamente con las autoridades japonesas para seguir de cerca la evolución de la situación y mantener el contacto con las asociaciones de vietnamitas en las zonas afectadas, a fin de brindar protección consular de manera oportuna a los ciudadanos que pudieran resultar afectados y atender las solicitudes de asistencia urgente.

Se sugiere a los ciudadanos vietnamitas que se encuentren en dificultades ponerse en contacto de inmediato con la línea directa de protección consular del Consulado General de Vietnam en Fukuoka, llamando al +81 80 3984 6668, o con la línea de atención permanente (24/7) para la protección consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, +84 981 84 84 84, para recibir asistencia de emergencia./.