Terremoto en Japón: comunidad vietnamita permanece a salvo

Tokio (VNA) - La Embajada de Vietnam en Japón informó que, hasta el momento, no se han registrado víctimas ni daños graves entre los ciudadanos vietnamitas tras el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la tarde del 28 de julio la prefectura de Kumamoto, en el suroeste del país.



Según corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Japón, la representación diplomática activó de inmediato las labores de seguimiento y apoyo a la comunidad vietnamita después del sismo.



En declaraciones a la VNA, Tran Vu, segundo secretario y jefe de la Sección de Gestión Laboral de la Embajada de Vietnam en Japón, explicó que, inmediatamente después del terremoto, la misión diplomática se puso en contacto con los sindicatos y las empresas que emplean trabajadores vietnamitas en Kumamoto, Nagasaki y otras zonas cercanas para evaluar la situación.



El funcionario señaló que actualmente alrededor de 1.330 trabajadores y aprendices vietnamitas residen y trabajan en esas localidades. Hasta la fecha, no se ha reportado ningún caso de fallecidos, heridos ni de personas que hayan sufrido daños de consideración a causa del sismo.



Por otra parte, la información recopilada entre la comunidad de estudiantes vietnamitas indica que quienes se encuentran en Kumamoto y en las zonas vecinas, como Fukuoka y la isla de Kyushu, permanecen en buen estado y fuera de peligro. Los estudiantes mantienen un contacto permanente entre ellos para intercambiar información y seguir de cerca la evolución de la situación./.

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