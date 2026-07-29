Política

Procesan por corrupción a exviceministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam

Vietnam procesó a cuatro personas por presunta corrupción y falsificación en un caso vinculado a las exportaciones de durián al mercado chino.

Hoang Trung, exviceministro de Agricultura y Desarrollo Rural (actual Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente) (Foto: VNA)
Hoang Trung, exviceministro de Agricultura y Desarrollo Rural (actual Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente) (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública informó que, en el marco de la ampliación de la investigación sobre un caso relacionado con las exportaciones de durián a China, la Agencia de Investigación Policial procesó y ordenó la detención preventiva de cuatro personas por los presuntos delitos de aceptación de sobornos y falsificación en el ejercicio de funciones públicas.

La investigación forma parte del caso ocurrido en el Centro de Ensayo, Verificación y Servicios de Calidad, la empresa de tecnología NhoNho, la compañía Frutas Thuy y otras entidades y personas vinculadas a las exportaciones de durián al mercado chino.

Según la investigación, Hoang Trung, exviceministro de Agricultura y Desarrollo Rural (actual Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente), y Nguyen Quang Hieu, subdirector del Departamento de Cultivos y Protección Vegetal, habrían incurrido en abuso de poder para emitir políticas contrarias a la legislación, con indicios de crear "licencias adicionales" en beneficio de intereses particulares y obtener ganancias ilícitas de cuantía especialmente elevada. Asimismo, presuntamente ordenaron a subordinados emitir certificados de inspección y códigos de zonas de cultivo falsos, además de participar en la compra y venta ilegal de códigos de zonas de cultivo y de centros de embalaje.

La agencia investigadora señaló que estas irregularidades causaron graves perjuicios a los agricultores y las empresas exportadoras de durián, provocaron importantes pérdidas para el presupuesto estatal y afectaron la reputación y la marca del sector agroalimentario vietnamita.

Con base en las pruebas recopiladas, la Agencia de Investigación Policial procesó y ordenó la detención preventiva de Hoang Trung y Nguyen Quang Hieu por el presunto delito de aceptación de sobornos, previsto en el artículo 354 del Código Penal.

Asimismo, fueron procesadas y detenidas preventivamente Nguyen Thi Ha, jefa de la Subdivisión Regional de Cuarentena No. 7, dependiente del Departamento de Cultivos y Protección Vegetal, y Be Thi Thu Hien, responsable de la Estación de Cuarentena de Huu Nghi-Lang Son, por el presunto delito de falsificación en el ejercicio de funciones públicas, tipificado en el artículo 359 del Código Penal.

Las autoridades continúan ampliando la investigación para esclarecer las responsabilidades de los acusados y otras personas relacionadas en organismos estatales, centros de inspección y entidades autorizadas para la asignación de códigos de zonas de cultivo y de centros de embalaje, con vistas a proponer las medidas legales correspondientes y recuperar íntegramente los bienes malversados al Estado./.

VNA
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