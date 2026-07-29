Viceprimer ministro de Vietnam recibe al canciller de Lituania

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, recibió el 28 de julio en Hanoi al ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys, y afirmó que aún existe un amplio potencial para fortalecer la cooperación entre ambos países.



Al destacar los resultados de las conversaciones entre Kęstutis Budrys y el ministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, Gia Tuc señaló que la visita oficial del canciller lituano contribuye a consolidar la amistad tradicional entre los dos países y a impulsar el desarrollo sustancial de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la Unión Europea.



Propuso ampliar la cooperación en todos los ámbitos, con especial énfasis en el fortalecimiento de la confianza política mediante el intercambio de visitas y reuniones de todos los niveles, especialmente de alto nivel.



Asimismo, instó a aprovechar al máximo los mecanismos de cooperación existentes, fortalecer los vínculos económicos, comerciales y de inversión mediante la aplicación eficaz del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA), fomentar la cooperación empresarial y ampliar la colaboración en sectores donde Lituania posee ventajas, como la economía digital, la tecnología financiera, la energía (infraestructura de gas natural licuado, energías renovables, desarrollo de redes y sincronización eléctrica), los puertos marítimos, el transporte marítimo, la logística y la ciencia y la tecnología.



El viceprimer ministro reiteró que Vietnam está dispuesto a crear las condiciones más favorables para que las empresas lituanas exploren el mercado vietnamita y realicen inversiones a largo plazo.



También pidió a Lituania que continúe apoyando la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre la Unión Europea y Vietnam (EVIPA) por parte de los Estados miembros de la UE que aún no lo han hecho, así como que promueva el levantamiento anticipado de la advertencia de "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea a las exportaciones pesqueras vietnamitas, especialmente durante la presidencia rotatoria lituana del Consejo de la Unión Europea en el primer semestre de 2027.



Además, propuso acelerar la finalización del marco jurídico bilateral, incluidos los acuerdos sobre la eliminación de la doble imposición, la exención de visados para titulares de pasaportes oficiales, la educación, la formación y el trabajo, al tiempo que se intensifican los intercambios entre los pueblos.



En la ocasión, solicitó a Lituania que siga creando condiciones favorables para la comunidad vietnamita residente en ese país, permitiéndole desempeñar su papel como puente de amistad entre ambas naciones.



Por su parte, el canciller lituano transmitió la invitación del presidente Gitanas Nausėda, al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, para realizar una visita oficial a Lituania en una fecha próxima. Asimismo, trasladó los saludos y la invitación del primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius, a su par vietnamita, Le Minh Hung.



El ministro elogió los notables logros de desarrollo de Vietnam, su creciente papel en la ASEAN y los avances registrados en las relaciones entre Vietnam y la Unión Europea.



Afirmó que Lituania concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam y está dispuesta a actuar como un puente para fortalecer los vínculos entre Vietnam y la UE. Añadió que, durante su próxima presidencia rotatoria del Consejo de la UE, su país dará prioridad a la implementación de proyectos de cooperación con Vietnam, especialmente en infraestructura energética y de transporte, en el marco de la iniciativa Global Gateway.



Coincidiendo con las propuestas de su anfitrión, Kęstutis Budrys expresó el interés de Lituania en ampliar la cooperación con Vietnam en comercio, inversión, energía, ciberseguridad, logística y agricultura, y anunció que enviará una delegación empresarial a Vietnam para explorar oportunidades de cooperación e inversión.



Asimismo, instó a ambas partes a promover la cooperación laboral, los intercambios estudiantiles y culturales, reiterando el respaldo de Lituania al EVIPA y al pronto levantamiento de la "tarjeta amarilla" relacionada con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Durante la reunión, ambas partes reafirmaron su compromiso de fortalecer la coordinación y el apoyo mutuo en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, así como de impulsar las relaciones entre la ASEAN y la Unión Europea.



También subrayaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad, la protección, la libertad de navegación y sobrevuelo, y de resolver las disputas por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.

VNA