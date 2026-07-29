Vietnam alienta a inversionistas suizos a participar en el desarrollo del Centro Financiero Internacional

Ginebra (VNA) – El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Van Thang, sostuvo reuniones, en el marco de su visita de trabajo a Suiza el 28 de julio con las autoridades del cantón de Zug, el fondo de capital de riesgo Crypto Valley y presidió en la ciudad de Zúrich un seminario sobre las oportunidades de cooperación en los sectores financiero y de alta tecnología.

Durante su encuentro en Zug, el vicepremier destacó los logros del cantón en la construcción de un dinámico centro económico y tecnológico basado en la innovación, y consideró que esta experiencia resulta valiosa para Vietnam en el desarrollo del mercado de activos digitales y del futuro Centro Financiero Internacional. Asimismo, subrayó que las relaciones entre Vietnam y Suiza ofrecen un amplio margen para ampliar la cooperación en los ámbitos de las finanzas, los activos digitales y la innovación.

Con una población que ya excede los 100 millones de habitantes, una estructura demográfica joven, un ecosistema de empresas emergentes cada vez más dinámico y un flujo anual estimado de activos digitales de alrededor de 220 mil millones de dólares, Vietnam reúne condiciones favorables para atraer fondos de inversión, empresas tecnológicas e instituciones financieras internacionales, enfatizó.

En este contexto, el viceprimer ministro invitó al cantón de Zug y a Crypto Valley a reforzar la cooperación con Vietnam mediante el intercambio de expertos, el asesoramiento en políticas públicas, el desarrollo de infraestructura para el mercado de activos digitales, la conexión del ecosistema blockchain y la ampliación de inversiones en empresas tecnológicas emergentes vietnamitas.

Las autoridades de Zug reafirmaron su disposición a impulsar la cooperación con Vietnam en innovación, tecnología financiera, formación de recursos humanos y creación de un entorno favorable para las empresas tecnológicas.

Por su parte, los representantes de Crypto Valley valoraron los esfuerzos de Vietnam por perfeccionar el marco jurídico para los activos digitales y manifestaron su interés en ampliar la cooperación con socios vietnamitas.

Ese mismo día, en Zúrich, el subjefe del Gobierno vietnamita presidió el seminario titulado “Nuevas oportunidades de negocio en la era de la cooperación financiera y la alta tecnología”, con la participación de cerca de 100 representantes de empresas, fondos de inversión, bancos y compañías tecnológicas de Suiza y Europa.

El viceprimer ministro Nguyen Van Thang interviene en el seminario "Nuevas oportunidades de negocio en la era de la cooperación financiera y de alta tecnología" con fondos de inversión suizos. Foto: VNA

Al destacar que ambos países conmemoran el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y que recientemente concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA), el viceprimer ministro reiteró el compromiso del Gabinete de seguir mejorando el entorno de inversión, desarrollar la infraestructura y acompañar a las empresas durante todo su proceso de inversión y operación en Vietnam.

Por otro lado, invitó a las instituciones financieras, fondos de inversión y empresas tecnológicas suizas a participar en el desarrollo del Centro Financiero Internacional de Vietnam y ampliar sus inversiones en sectores como alta tecnología, inteligencia artificial, semiconductores, industria farmacéutica, equipos médicos, finanzas verdes y economía circular.

Los inversionistas suizos y europeos manifestaron un gran interés por el proyecto del Centro Financiero Internacional de Vietnam, así como por las políticas de atracción de inversiones, el desarrollo del mercado de capitales, el mercado de activos digitales y las aplicaciones de la inteligencia artificial en los servicios financieros.

En la misma jornada, el viceprimer ministro también sostuvo reuniones con la asociación empresarial suiza Economiesuisse y con expertos, científicos y miembros de la comunidad vietnamita residente en la nación helvética, con el objetivo de fortalecer la cooperación en inversión e innovación y aprovechar el potencial intelectual de los vietnamitas en el exterior para contribuir al desarrollo del país./.

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