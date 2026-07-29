Vietnam llama a poner fin al conflicto en Oriente Medio

Hanoi (VNA) - Vietnam reiteró su llamado a poner fin a los conflictos en Oriente Medio, garantizar la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea, así como promover la solución de dos Estados para Palestina, durante el debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación en esa región, incluida la cuestión palestina, celebrado en Nueva York, bajo la presidencia de la República Democrática del Congo.



En el evento, efectuado la víspera, el ministro consejero Nguyen Hai Luu, subjefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU, expresó su profunda preocupación por la persistencia de los conflictos y la inestabilidad en la región, especialmente en el Golfo, el estrecho de Ormuz, la Franja de Gaza, Cisjordania y el sur del Líbano.



Señaló que estos acontecimientos provocan graves pérdidas humanas, dificultan la asistencia humanitaria, interrumpen el comercio y el suministro energético, agravan la inestabilidad regional y afectan la implementación de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad, así como las perspectivas de diálogo entre Estados Unidos e Irán.



El representante vietnamita subrayó que, en cualquier circunstancia, deben protegerse la población civil y las infraestructuras esenciales, y preservarse la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Vietnam acogió con satisfacción la reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y valoró los esfuerzos de Pakistán, Qatar, Omán, Turquía, Suiza y otros mediadores para mantener abiertos los canales de diálogo y favorecer las negociaciones. Asimismo, exhortó a todas las partes a actuar con la máxima moderación, participar en un diálogo constructivo y cumplir de buena fe los acuerdos alcanzados.



En la ocasión, Vietnam llamó a la comunidad internacional a no permitir que los nuevos acontecimientos en Oriente Medio releguen la cuestión palestina, reafirmó su apoyo al derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación y a la admisión del Estado de Palestina como miembro pleno de la ONU, y reiteró su respaldo a la solución de dos Estados sobre la base de las fronteras anteriores a 1967, conforme al derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, con miras a una paz justa, integral y duradera en Oriente Medio.



En la sesión participaron Ramiz Alakbarov, coordinador especial adjunto y coordinador residente de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio; Nickolay Mladenov, alto representante del Consejo de Paz para Gaza, así como delegaciones de más de 60 Estados miembros.



La mayoría de las intervenciones advirtieron que, aunque la crisis regional muestra signos de distensión, persiste el riesgo de una nueva escalada, mientras que la situación en Gaza y Cisjordania continúa deteriorando gravemente las perspectivas de la solución de dos Estados. Los participantes llamaron a preservar los acuerdos de alto el fuego, garantizar un acceso humanitario pleno, seguro y sin obstáculos, proteger a la población civil y las infraestructuras civiles, e intensificar los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto y alcanzar una solución política duradera./.

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