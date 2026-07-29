Ciudad Ho Chi Minh busca impulsar cooperación con Tailandia, Camboya y Filipinas

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh busca profundizar la cooperación multisectorial con Tailandia, Camboya y Filipinas, afirmó el secretario del Comité del Partido de esta urbe vietnamita, Tran Luu Quang, al reunirse con representantes diplomáticos de estos países de la ASEAN.



Luu Quang mantuvo el 28 de julio reuniones por separado con la embajadora de Tailandia en Vietnam, Urawadee Sriphiromya, una delegación de empresas tailandesas, el recién nombrado cónsul general de Camboya, Luon Bunvadh, y la nueva cónsul general de Filipinas, Querobine Deapera Laccay.



Durante el encuentro con la delegación tailandesa, el dirigente anfitrión destacó el creciente impulso de las relaciones Vietnam-Tailandia tras la visita oficial a Bangkok del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, en mayo de 2026, así como la visita del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, al país en junio.



Señaló que estos intercambios de alto nivel han creado una base sólida para que la Asociación Estratégica Integral entre ambos países se desarrolle de manera más sustancial y efectiva.



Actualmente, Tailandia es el noveno mayor inversor entre los 152 países y territorios que invierten en la ciudad de Ho Chi Minh, con un capital registrado total de 7,1 mil millones de dólares.



Luu Quang valoró positivamente la diversidad de las inversiones tailandesas en la mayor urbe del sur de Vietnam, especialmente el papel destacado de grandes empresas en sectores como la energía verde, el comercio, el turismo y la cultura. Reafirmó que las autoridades municipales seguirán creando condiciones favorables para que las empresas tailandesas amplíen sus operaciones a largo plazo.



Por su parte, Urawadee afirmó que los vínculos económicos se han complementado con una estrecha cooperación diplomática y cultural durante las actividades conmemorativas del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas Vietnam-Tailandia (6 de agosto).



Aseguró que las empresas tailandesas mantienen su compromiso de ampliar sus inversiones en la Ciudad Ho Chi Minh, contribuyendo al objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos.



Los representantes de empresas tailandesas también informaron sobre sus actividades de inversión en Vietnam y en la ciudad de Ho Chi Minh, mientras que Luu Quang sugirió nuevas orientaciones de inversión acordes con las prioridades de desarrollo de la ciudad.



Al recibir al diplomático camboyano, Luu Quang le felicitó por su nombramiento y destacó la relación especial de vecindad, la cooperación integral y la amistad tradicional de larga data entre Vietnam y Camboya.

El secretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Luu Quang, recibe al cónsul general de Camboya, Luon Bunvadh. (Fuente: sggp)





Expresó su confianza en que el cónsul general desempeñará un papel eficaz como puente para fortalecer la cooperación entre ambos países, así como entre la ciudad de Ho Chi Minh y las localidades camboyanas. También reveló que la ciudad planea enviar delegaciones a Camboya para promover una cooperación más profunda.



Por su parte, el diplomático camboyano se comprometió a trabajar estrechamente con las autoridades municipales para implementar programas de cooperación práctica, contribuyendo a fortalecer aún más las relaciones bilaterales.



En la reunión con la cónsul general de Filipinas, Querobine Deapera Laccay, Luu Quang expresó sus condolencias por las pérdidas causadas por las frecuentes tormentas e inundaciones en la nación insular, especialmente en la isla de Luzón.

El secretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Luu Quang, recibe a la cónsul general de Filipinas, Querobine Deapera Laccay. (Fuente: sggp)





Elogió la resiliencia del pueblo filipino y afirmó que su determinación para superar los desastres naturales constituye una valiosa experiencia para las comunidades vietnamitas que también enfrentan riesgos climáticos.



Expresó además su deseo de visitar Filipinas en un futuro próximo e invitó a la cónsul general a proponer nuevos ámbitos de cooperación.



Laccay afirmó que Filipinas está dispuesta a compartir con Vietnam su experiencia en respuesta a desastres naturales. También invitó a los dirigentes de Ciudad Ho Chi Minh a visitar Filipinas en el futuro./.

