Medios camboyanos destacan visita de presidenta parlamentaria a Vietnam

Phnom Penh (VNA) - Las principales agencias de noticias y periódicos camboyanos publicaron en los últimos días diversos artículos sobre la visita oficial a Vietnam de la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary, afirmando que el viaje contribuye a fortalecer aún más la amistad tradicional, la solidaridad y la cooperación estratégica integral entre los dos países.



El periódico Kampuchea Thmey citó las declaraciones Khuon Sudary, primera mujer en ostentar ese cargo en Camboya, durante las conversaciones la víspera en Hanoi con su homólogo vietnamita, Tran Thanh Man, enfatizando que las relaciones de cooperación entre las dos Asambleas Nacionales constituyen un testimonio del espíritu de que "la solidaridad crea fuerza, la cooperación trae beneficios y el diálogo fortalece la confianza política".



Según el diario, las partes acordaron concretar aún más los acuerdos de alto nivel, estudiar enmiendas y firmar un nuevo Memorando de Cooperación entre los dos órganos legislativos, así como intensificar la colaboración en el ámbito de la salud.



Mientras tanto, Fresh News informó sobre el encuentro entre Khuon Sudary y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam. En el encuentro, los dos dirigentes reafirmaron su compromiso de seguir promoviendo las relaciones basadas en los principios de "buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo".



En la reunión, la visitante felicitó y valoró muy positivamente los logros de Vietnam en materia de desarrollo y proceso de renovación en los últimos años.



A su vez, el anfitrión hizo hincapié en la importancia de mantener una frontera pacífica, aumentar la conectividad de infraestructuras, incluido el proyecto de la autopista Phnom Penh-Ciudad Ho Chi Minh, ampliar la cooperación comercial y de inversión, y fortalecer el papel de la diplomacia parlamentaria en los nexos bilaterales.

El sitio web Fresh News publicó un artículo sobre la reunión entre el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la presidenta dela Asamblea Nacional de Camboya, Khuon Sudary. (Fuente: VNA)





Por otro lado, la Agencia de Noticias de Camboya (AKP) centró su cobertura en la cita entre la presidenta de la Asamblea Nacional, Khuon Sudary, y el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, reiterando la determinación de ambos líderes de aumentar el comercio bilateral de 11 mil 330 millones de dólares en 2025 a 20 mil millones en un futuro próximo.



De acuerdo con AKP, Le Minh Hung afirmó que Vietnam seguirá implementando acuerdos de alto nivel, alentando a las empresas a ampliar sus inversiones en Camboya, fortaleciendo la cooperación en la formación de recursos humanos y coordinando la búsqueda y repatriación de los restos de los soldados voluntarios vietnamitas caídos durante las guerras en el país vecino.



Khuon Sudary agradeció a Vietnam por continuar brindando becas a estudiantes y funcionarios camboyanos y solicitó a la parte anfitriona aumentar la inversión en los campos de agricultura, educación, tecnología e innovación en Camboya.



También expresó su agradecimiento a Vietnam por apoyar la resolución pacífica del problema fronterizo entre su país y Tailandia y por participar en el Grupo de Observadores de la ASEAN (AOT).



Los medios de comunicación camboyanos calificaron la visita oficial de la presidenta de la Asamblea Nacional, Khuon Sudary, a Vietnam como un gran éxito, al contribuir a profundizar aún más las relaciones de amistad tradicional y la cooperación integral entre ambas naciones indochinas./.