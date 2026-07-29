Tailandia lanza una aplicación y un programa de certificación para la comida callejera

Bangkok (VNA) - Tailandia presentó oficialmente la aplicación móvil Thai Street Gold Star, junto con un programa de certificación de calidad para vendedores de comida callejera, como parte de una estrategia nacional destinada a elevar los estándares del sector, acelerar su transformación digital y ampliar las oportunidades de negocio para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La aplicación permitirá a residentes y turistas localizar fácilmente los puestos de comida callejera certificados. Los usuarios podrán consultar los establecimientos acreditados, descubrir los platos más recomendados y acceder a su ubicación con indicaciones de navegación. En una primera fase, el programa estará disponible en tres de los principales destinos turísticos del país: Bangkok, Pattaya y Chiang Mai.

Para obtener la certificación Thai Street Gold Star, los vendedores deberán cumplir criterios de evaluación en tres áreas fundamentales: seguridad, que incluye la higiene alimentaria y los estándares de preparación; identidad de marca, que valora la originalidad y la presentación de los platos; y servicio, que mide la atención al cliente y la experiencia gastronómica en su conjunto.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Oficina de Promoción de las Pequeñas y Medianas Empresas de Tailandia (OSMEP), la Universidad Suan Dusit y otras organizaciones asociadas. Los vendedores que participen en el programa recibirán apoyo práctico mediante capacitaciones en planificación empresarial, marketing digital, aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y buenas prácticas de seguridad alimentaria.

Los establecimientos certificados también podrán promocionarse en ferias y eventos gastronómicos que se celebrarán en Bangkok, Pattaya y Chiang Mai, una oportunidad para exhibir su oferta culinaria, interactuar directamente con los turistas e impulsar sus ventas.

La portavoz adjunta del Gobierno, Lalida Persvivatana, destacó que la gastronomía tailandesa y la comida callejera continúan siendo uno de los principales atractivos del país.

Según afirmó, la combinación de estándares más exigentes y herramientas digitales fortalecerá la competitividad de los negocios gastronómicos, aumentará los ingresos de las pymes, impulsará el turismo y contribuirá al objetivo de convertir a Tailandia en un referente mundial del turismo culinario y de bienestar sostenible.

De acuerdo con el Gobierno tailandés, el mercado de la comida callejera del país está valorado actualmente en más de 261 mil millones de baht (7,7 mil millones de dólares ) y mantiene un crecimiento sostenido. Además, Time Out situó a Bangkok como la segunda mejor ciudad gastronómica del mundo en 2025, tras ascender desde el sexto puesto que ocupó en 2024.

Al mismo tiempo, zonas gastronómicas emblemáticas como Banthat Thong Road continúan atrayendo a un gran número de visitantes internacionales./.

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