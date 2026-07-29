Amplían oportunidad de cooperación entre Australia y el delta del Mekong

Can Tho, Vietnam (VNA)- En la Universidad de Can Tho se lanzó hoy el “Espacio de Australia”, una iniciativa que forma parte del Programa de Cooperación de Australia para la adaptación al cambio climático en Vietnam.



Durante el evento, Anne Aly, diputada de la Cámara de Representantes y ministra de Desarrollo Internacional, ministra para la Pequeña Empresa y ministra de Asuntos Multiculturales de Australia, destacó que el "Espacio Australia" ha sido concebido para fortalecer la conexión entre los socios de ambos países.



La iniciativa también pretende promover la ampliación de soluciones de adaptación al cambio climático en el Delta del Mekong, apoyándose en la sólida base de investigación desarrollada por la Universidad de Can Tho, enfatizó.



El centro está llamado a convertirse en un polo de conocimiento y cooperación, encargado de compartir experiencias, transformar los resultados de la investigación en acciones concretas para las comunidades y difundir soluciones eficaces tanto en el delta del Mekong como a escala internacional.





Los líderes de la ciudad de Can Tho, la Universidad de Can Tho y la delegación de ministra de Desarrollo Internacional, de Pequeñas Empresas y de Asuntos Multiculturales de Australia posan para una foto conmemorativa. Foto: VNA

Asimismo, servirá como punto de encuentro para estudiantes, investigadores, empresas y futuros líderes de Vietnam y Australia con el objetivo de impulsar soluciones innovadoras frente al cambio climático.



El presidente del Comité Popular municipal, Truong Canh Tuyen, valoró la creación de este espacio y expresó su confianza en que se convierta en un lugar que inspire el aprendizaje, la investigación y la innovación, además de facilitar a los estudiantes el acceso a una educación de calidad, programas de becas y nuevas oportunidades de cooperación internacional.



Subrayó que, en el contexto de los esfuerzos de Can Tho por consolidarse como un centro regional de educación, ciencia, tecnología e innovación en el delta del Mekong, la Universidad de Can Tho continúa desempeñando un papel clave en la cooperación internacional y la formación de recursos humanos altamente cualificados.



En este sentido, aseguró que las autoridades locales seguirán apoyando y creando condiciones favorables para profundizar la colaboración con socios australianos en ámbitos como la educación, la investigación científica, la transformación digital, la salud, la agricultura sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y los intercambios entre ambos pueblos.



Por su parte, el profesor asociado y doctor Tran Trung Tinh, rector de la Universidad de Can Tho, afirmó que el "Espacio Australia" no representa solo un espacio físico, sino también un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos y el desarrollo de iniciativas conjuntas, especialmente en materia de desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático.



Añadió que la creación del centro contribuirá a reforzar aún más la relación de cooperación a largo plazo entre Australia y el delta del Mekong en áreas como la agricultura, la investigación y la innovación.



El mismo día, el presidente del Comité Popular de la ciudad sostuvo una reunión de trabajo con la delegación encabezada por la ministra Anne Aly, en la cual ambas partes intercambiaron opiniones sobre las perspectivas de cooperación en educación y formación, adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible del delta del Mekong en los próximos años./.