Sociedad

Ciudad vietnamita acelera identificación de mártires cuyos nombres aún se desconocen

Hai Phong intensifica la toma de muestras biológicas para identificar a mártires mediante análisis de ADN y prevé completar la campaña durante agosto de 2026.

Hai Phong está intensificando la implementación de la Campaña de 500 días y noches (Fuente: VNA)
Hai Phong está intensificando la implementación de la Campaña de 500 días y noches (Fuente: VNA)

Hai Phong, Vietnam (VNA) - Pese a las dificultades causadas por las condiciones meteorológicas y el terreno, la ciudad norvietnamita de Hai Phong está intensificando la implementación de la Campaña de 500 días y noches para impulsar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, con el objetivo de completar antes de lo previsto la toma de muestras biológicas destinadas a los análisis de ADN.

En el Cementerio de Mártires de Duy Tan, en el barrio de Nhi Chieu, los equipos de trabajo continuaron la víspera la exhumación y recolección de muestras a pesar de la lluvia, cumpliendo estrictamente los procedimientos técnicos.

Todas las etapas, desde la exhumación y la toma de muestras hasta la digitalización de los expedientes, la conservación y la entrega del material a las unidades especializadas, se realizaron de manera rigurosa, garantizando el carácter científico del proceso y el respeto debido a los caídos.

Según Tran Hong Tuc, vicepresidente del Comité Popular de Nhi Chieu, la localidad cuenta con 133 tumbas de mártires que requieren la toma de muestras en tres cementerios, la cifra más alta de la ciudad. Solo el Cementerio de Mártires de Minh Tan concentra 106 tumbas.

El barrio aspira a completar este trabajo en unos 15 días y continuará coordinando la obtención de muestras de ADN de los familiares de los mártires para facilitar la comparación genética y la identificación.Además de Nhi Chieu, la toma de muestras se desarrolla simultáneamente en otras localidades.

El 28 de julio comenzaron los trabajos en el barrio de Nguyen Trai, mientras que anteriormente el barrio de Tran Hung Dao concluyó la recolección de muestras de 68 tumbas antes del plazo previsto.

Todas las localidades de Hai Phong aplican el principio de las “seis claridades”: claridad sobre las personas responsables, las tareas, los plazos, las responsabilidades, los resultados y las competencias, garantizando que el proceso se lleve a cabo conforme a los procedimientos técnicos, con solemnidad y absoluta seguridad.

De acuerdo con el Mando Militar de Hai Phong, la urbe cuenta actualmente con 383 cementerios de mártires, de los cuales 230 contienen tumbas que requieren la toma de muestras biológicas. En total, se prevé obtener muestras de dos mil 609 tumbas para los análisis de ADN.

Las autoridades locales han realizado la emisión de documentos de dirección, la creación de equipos de toma de muestras y la realización de pruebas piloto antes del despliegue simultáneo iniciado el 1 de junio.

Tras más de un mes de ejecución, la ciudad se propone completar la toma de muestras en todos los cementerios de mártires durante agosto de 2026.

Hasta el 27 de julio, Hai Phong había completado la toma de muestras en 138 cementerios, obteniendo 988 muestras biológicas, de las cuales 795 ya fueron entregadas a las autoridades competentes para su análisis.

La ciudad continuará movilizando recursos y alentando a veteranos de guerra, testigos y familiares de los mártires a aportar información que contribuya a identificar a los caídos cuyos nombres aún permanecen desconocidos.

Con la firme determinación de todo el sistema político y las fuerzas armadas, Hai Phong se esfuerza por alcanzar los objetivos de la campaña de 500 días y noches, cumpliendo los deseos de sus familias y demostrando el principio moral de "recordar la fuente al beber agua"./.

VNA
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Campaña de 500 días y noches

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