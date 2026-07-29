Fallece trabajador vietnamita por terremoto en Japón

Hanoi (VNA) - La Oficina de Gestión Laboral de la Embajada de Vietnam en Japón informó que, hasta la mañana del 29 de julio, el terremoto ocurrido la víspera en la prefectura de Kumamoto dejó un trabajador vietnamita fallecido y al menos un herido.

La víctima mortal fue identificada como T.V.S., quien llegó a Japón en enero pasado en calidad de aprendiz técnico y pertenecía a la organización supervisora Kumamoto Hito Zukuri, en la mencionada prefectura . Durante el sismo, una grúa industrial de la fábrica donde trabajaba se desplomó sobre él. Aunque la policía y los equipos de rescate acudieron rápidamente al lugar, el gran peso de la maquinaria impidió salvarle la vida.

Otros siete aprendices técnicos vietnamitas que trabajaban en la misma planta lograron evacuar a tiempo y resultaron ilesos.

Tras recibir la información, la Oficina de Gestión Laboral se puso en contacto de inmediato con representantes de la empresa Kyushu Joko Kako y de la comisaría de policía de Mifune.

En nombre del Ministerio del Interior y de la Embajada de Vietnam en Japón, la Oficina expresó sus condolencias a la familia del fallecido y continúa coordinando con la empresa, la cooperativa y las autoridades japonesas competentes para apoyar a sus familiares en los trámites correspondientes.

Otro ciudadano vietnamita afectado es la esposa de un trabajador vietnamita residente en la ciudad de Uki, prefectura de Kumamoto. La mujer resultó herida tras el derrumbe de una pared de su vivienda y actualmente recibe atención médica en un hospital. Según la información preliminar, sus lesiones no ponen en peligro su vida, aunque la vivienda sufrió graves daños.

En la localidad de Mashiki, tres aprendices técnicos vietnamitas del sector de la construcción contratados por la empresa Norimatsu Kogyo informaron de que su residencia presentaba inclinaciones, grietas en las paredes y daños en el aparcamiento. La Oficina de Gestión Laboral está coordinando con la cooperativa y la empresa receptora para evaluar las necesidades de asistencia y garantizar la seguridad de los trabajadores.

La Embajada de Vietnam en Japón y la Oficina de Gestión Laboral están desplegando de manera urgente medidas de protección consular y mantienen contactos con cooperativas y empresas que acogen a trabajadores vietnamitas en las zonas afectadas para verificar su situación. Entre ellas figuran las compañías navales JMU y Oshima Shipbuilding, la empresa Furi Report, así como las cooperativas Tozai Shoko, Purasessu y Nichietsu, que en conjunto gestionan y acogen a más de mil 300 aprendices técnicos y trabajadores vietnamitas.

La misión diplomática y la oficina continúan actualizando la situación y mantienen una estrecha coordinación con las autoridades locales, las empresas y las cooperativas para aplicar con prontitud las medidas necesarias de protección y asistencia a los ciudadanos vietnamitas afectados por el terremoto./.