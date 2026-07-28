Celebrarán el 3 de agosto el juicio contra Doan Bao Chau por presunta propaganda contra el Estado de Vietnam

Hanoi (VNA) - El Tribunal Popular de Hanoi celebrará el 3 de agosto el juicio en primera instancia contra el maestro de artes marciales Doan Bao Chau, acusado de presunta propaganda contra el Estado en virtud del artículo 117 del Código Penal vietnamita.



Según la acusación de la Fiscalía Popular de Hanoi, la investigación se inició tras una denuncia recibida el 2 de mayo de 2024 por la Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía de Hanoi, remitida por el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología.



Las autoridades sostienen que Doan Bao Chau participó en transmisiones en directo a través del canal de YouTube BBC Tieng Viet y de su cuenta de Facebook "Chau Doan", donde presuntamente difundió contenidos que distorsionaban los hechos, desacreditaban a las autoridades, propagaban información falsa para generar inquietud entre la población y promovían mensajes considerados de guerra psicológica.



La Agencia de Investigación de Seguridad abrió formalmente la causa penal el 24 de abril de 2025 y, el 30 de junio del mismo año, presentó cargos contra Doan Bao Chau por el citado delito. No obstante, el acusado se dio a la fuga, por lo que las autoridades emitieron una orden de búsqueda y captura el 25 de julio de 2025.



La investigación sostiene que Doan Bao Chau era el creador, administrador y responsable de la cuenta de Facebook "Chau Doan". Entre 2016 y 2021 habría realizado y difundido varios videos en directo cuyo contenido fue calificado por las autoridades como propaganda de guerra psicológica, difusión de información falsa destinada a generar alarma social y mensajes dirigidos a oponerse al Estado y al gobierno.



El informe pericial concluyó que seis de los videos analizados contenían mensajes considerados de propaganda de guerra psicológica, difusión de información falsa capaz de provocar inquietud entre la población, así como contenidos que distorsionaban los hechos, difamaban y atentaban contra el prestigio de organizaciones y el honor y la dignidad de personas.



Durante la investigación, Doan Bao Chau reconoció que tanto la voz como la imagen que aparecen en los videos le pertenecían, aunque aseguró que nunca tuvo la intención de actuar contra el Estado. Posteriormente abandonó su lugar de residencia.



Las autoridades informaron que han cumplido con los procedimientos procesales establecidos por la ley, entre ellos la notificación pública de las actuaciones judiciales en el Comité Popular del barrio de Giang Vo, el envío de una carta instando al acusado a entregarse - a través de su esposa- y la difusión de la orden de búsqueda y captura en los medios de comunicación.



El Tribunal Popular de Hanoi instó a Doan Bao Chau a entregarse voluntariamente para poder acogerse a las disposiciones de clemencia previstas por la legislación y comparecer en el juicio a fin de ejercer su derecho a la defensa conforme a la ley./.

VNA