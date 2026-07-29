Vietnam aprueba programa nacional de protección infantil 2026-2030

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra firmó la Decisión No. 1415/QD-TTg, fechada el 28 de julio de 2026, del Primer Ministro, por la que se promulga el Programa Nacional de Protección Infantil y Prevención y Reducción del Trabajo Infantil en violación de la ley para el período 2026-2030.



*Busca mejorar el conocimiento y habilidades en materia de protección infantil



El programa pretende que en 2030, el 100% de las familias con menores reciban conocimientos y habilidades sobre protección infantil a través de diversos medios; el 100% de los alumnos reciban orientación sobre habilidades para la vida, de autoprotección contra el abuso infantil, la violencia escolar, la violencia en línea y la prevención del trabajo infantil, con contenido apropiado para su edad.



Además, establece el objetivo de que para 2030, el 100% de las provincias y ciudades implementan un modelo integrado de servicios de protección infantil; el 95% de las comunas realizan un modelo intersectorial al respecto y el 100% de las comunas crean salas de investigación adaptadas a los niños.



Asimismo, busca reducir la tasa de violencia infantil y abuso sexual en al menos un 5% cada año y disminuir la cantidad de trabajo infantil (entre niños de cinco a 17 años) a menos del 1,1%; entre otros aspectos.



Con el fin de materializar tales objetivos, el programa propone numerosas soluciones para proteger a los menores, sobre todo mejorar las leyes y las políticas, innovar en la comunicación, aumentar la capacidad de los funcionarios, desarrollar un sistema de servicios de protección infantil, fortalecer la prevención y la intervención en el trabajo infantil y ampliar la cooperación internacional, así como impulsar la aplicación de las tecnologías de la información y la transformación digital en la labor.



*Desarrollar y perfeccionar la normativa sobre servicios de protección infantil



El programa exige el perfeccionamiento del marco jurídico para la protección de menores mediante enmiendas a la Ley de la Infancia y reglamentos conexos, el desarrollo de normas y procedimientos para la prestación de servicios en la labor, criterios destinados a la identificación del trabajo infantil y mecanismos de coordinación intersectorial en la prevención y la lucha contra la violencia y el abuso.



Al mismo tiempo, insta a reforzar la difusión de las leyes, la aplicación de las tecnologías de la información y la transformación digital para elevar la conciencia de la población, dando prioridad a las zonas desfavorecidas y a las áreas con minorías étnicas.



Además, urge a llevar a cabo cursos de capacitaciones y actividades de fortalecimiento de capacidades a funcionarios especializados en materia de protección infantil y a organizaciones e individuos relacionados, con el fin de mejorar la eficacia en la protección, el cuidado y la prevención del abuso y el trabajo infantil.



*Ampliación de los modelos de prestación de servicios de protección infantil



El programa aboga por el desarrollo de un sistema de servicios de protección infantil interconectado que integre los ámbitos de la salud, la educación, la justicia y el bienestar social, al tiempo que reproduce modelos eficaces de las actividades en el campo.



También se centra en la prevención, la detección y el apoyo a los niños o a aquellos en riesgo de convertirse en trabajadores, especialmente en la agricultura, las aldeas artesanales y las pequeñas instalaciones de producción; garantizando que los menores tengan acceso a la educación, el bienestar social, la formación profesional y el sustento de sus familias.



Por otro lado, el programa tiene como objetivo fortalecer la cooperación internacional, movilizar recursos, promover la transformación digital, conectar las bases de datos infantiles y aplicar las tecnologías de la información con miras a mejorar la eficacia de la protección infantil y garantizar la seguridad de los datos personales./.

VNA