Ministerio de Finanzas y Banco Mundial preparan cartera de proyectos para 2026-2030

Hanoi (VNA) - El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, sostuvo en Hanoi una reunión de trabajo con Mariam J. Sherman, directora del Banco Mundial (BM) para Vietnam, Camboya y Laos, con el fin de revisar el avance de la cooperación bilateral y definir las prioridades para el próximo período.



De acuerdo con la cartera, ambas partes acordaron elaborar un portafolio de proyectos susceptibles de financiamiento por parte del BM para el período 2026-2030, además de promover nuevos enfoques de ejecución que garanticen la sostenibilidad de la deuda pública y una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan (Foto: Ministerio de Finanzas)

En la sesión de trabajo, efectuada la víspera, Ngo Van Tuan destacó la prolongada y fructífera cooperación entre Vietnam y el Banco Mundial, y valoró la coordinación activa de la oficina de esta institución en Vietnam. Señaló que, tras la reunión celebrada en mayo de 2026, las unidades competentes del ministerio revisaron los compromisos bilaterales y avanzaron en su implementación, sin que hasta la fecha se hayan registrado obstáculos significativos.



Por su parte, Mariam J. Sherman elogió el papel del Ministerio de Finanzas en la coordinación de las necesidades de financiamiento del país, lo que ha permitido al BM disponer de una visión más clara sobre las prioridades de desarrollo de Vietnam.



En cuanto al portafolio de proyectos, el Departamento de Gestión de la Deuda y Economía Exterior remitió al BM las propuestas de financiamiento recopiladas de ministerios, organismos y autoridades locales para el período 2026-2030. De acuerdo con una comunicación del BM emitida el 1 de julio de 2026, la propuesta preliminar comprende alrededor de 24 proyectos, con un monto estimado de préstamos de 9,3 mil millones de dólares, destinados principalmente a transporte, energía, infraestructura resiliente al cambio climático y operaciones de apoyo presupuestario.



Algunos proyectos ya concluyeron las negociaciones y está previsto que sean firmados entre agosto y septiembre de 2026, mientras que otros nueve recibieron la aprobación de sus propuestas de préstamo y se encuentran completando los procedimientos relativos a la política de inversión y los estudios de viabilidad.



Las dos partes coincidieron en priorizar los proyectos con mayor grado de preparación, necesidades de financiamiento claramente definidas, disponibilidad de fondos de contraparte y capacidad de ejecución.



Durante la reunión también se analizaron los avances en la elaboración del Marco de Asociación con el País (CPF), la identificación de proyectos piloto bajo el mecanismo de Enfoque Programático Multietapas (MPA) y de ejecución acelerada (fast-track), la implementación de préstamos de apoyo presupuestario y las propuestas del BM en materia de alta tecnología. Asimismo, se abordó la asistencia técnica del organismo para el diseño del Programa de Financiamiento de Infraestructura de Vietnam y del Fondo Nacional de Inversión.



Las autoridades vietnamitas subrayaron que el uso de los préstamos del BM deberá orientarse hacia proyectos estratégicos e innovadores, con el objetivo de garantizar la seguridad de la deuda pública y maximizar la eficiencia de la inversión./.