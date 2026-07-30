India abre mercado para durián fresco de Vietnam

Hanoi (VNA)- El Departamento de Cultivos y Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam informó hoy que la India ha autorizado oficialmente la importación de durián fresco vietnamita para el consumo.



Según la Embajada de Nueva Delhi en Hanoi, el Gobierno de la India emitió la quinta modificación de la Orden de Cuarentena Vegetal (Regulación de Importaciones a la India) de 2026, mediante una notificación emitida el 9 de julio. La disposición fue publicada en la Gaceta Oficial de la India el 13 de julio y entró en vigor desde su publicación.



Con la nueva normativa, la India incorpora a Vietnam a la lista de países autorizados para exportar durián fresco (Durio zibethinus) destinado al consumo en ese mercado. Cabe destacar que las autoridades indias no exigen declaraciones fitosanitarias adicionales en el certificado fitosanitario ni establecen requisitos especiales de importación para este producto.



La apertura oficial del mercado indio al durián vietnamita es el resultado del proceso de intercambio y cooperación técnica entre las autoridades fitosanitarias de ambos países, y refleja además el fortalecimiento de la cooperación agrícola y comercial entre Vietnam y la India.



La India representa un mercado con una población de gran tamaño, una clase media en expansión y una demanda cada vez mayor de productos agrícolas y alimentarios importados de alta calidad. El acceso a este mercado ofrece a las empresas vietnamitas una nueva oportunidad para diversificar sus destinos de exportación, reducir la dependencia de los mercados tradicionales y aumentar el valor y el prestigio de esta fruta en el ámbito internacional.



Compra de durián en la provincia de Dong Thap. Foto: VNA.

No obstante, se trata de un mercado nuevo para el durián de Vietnam. En una primera etapa, se prevé que el consumo se concentre principalmente en las grandes ciudades, cadenas de distribución de alta gama, tiendas especializadas en frutas importadas, restaurantes, hoteles y plataformas de comercio electrónico.



Por ello, el Departamento de Cultivos y Protección Fitosanitaria recomienda a las empresas estudiar cuidadosamente las preferencias de los consumidores, el poder adquisitivo, las especificaciones del producto, los métodos de transporte y los canales de distribución, con el fin de elaborar estrategias adecuadas para acceder al mercado.



Esta entidad continuará coordinándose con las autoridades competentes de la India, las unidades del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el Ministerio de Industria y Comercio, los organismos de representación de Vietnam en la India, las autoridades locales y las asociaciones del sector para orientar a las empresas en el proceso de exportación y resolver oportunamente las dificultades que puedan surgir durante su implementación./.

