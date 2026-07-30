Vietnam crea condiciones para un ciclo de crecimiento de dos dígitos

Hanoi (VNA) - Diversos organismos internacionales continúan mostrando una visión optimista sobre las perspectivas de la economía vietnamita para 2026. Sin embargo, el objetivo no se limita a alcanzar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 10% este año, sino también a sentar las bases para un crecimiento sostenible de dos dígitos durante el período 2026-2030 y los años posteriores.



La economía mantiene un sólido impulso



Tras registrar un crecimiento del 8,18% del PIB en el primer semestre de 2026, varias instituciones financieras internacionales han revisado al alza sus previsiones para Vietnam.



Standard Chartered estima que el PIB crecerá un 9,5% en 2026 y un 11% en 2027, impulsado por la fortaleza de la demanda interna, la expansión continua de la inversión en infraestructuras y del sector manufacturero, así como por el avance del proceso de transformación económica.



Según Leelahaphan, economista sénior para Vietnam y Tailandia de Standard Chartered, el crecimiento durante la primera mitad del año superó las expectativas gracias al dinamismo de la industria manufacturera, los servicios, la inversión y las políticas de estímulo económico. La resiliencia y la capacidad de adaptación continúan siendo dos de las principales fortalezas de la economía vietnamita.



Por su parte, el banco UOB considera que el crecimiento del 8,18% estuvo por encima de lo previsto y refleja una mejora generalizada en los sectores de la industria, la construcción, los servicios y la agricultura. Asimismo, proyecta que el PIB crecerá alrededor del 8,5% en 2026.



HSBC, por su parte, destaca que la economía vietnamita ha demostrado una capacidad de resistencia superior a la esperada, gracias al buen desempeño simultáneo de motores de crecimiento como la inversión pública, el comercio exterior, la industria manufacturera y el consumo interno, lo que proporciona al país un mayor margen para hacer frente a perturbaciones externas.



De acuerdo con Vu Binh Minh, CFA y director de Mercados de Capitales y Tesorería de HSBC Vietnam, el país no solo ha logrado superar los desafíos provenientes del entorno internacional, sino que además ha mantenido una trayectoria de crecimiento positiva.



Un hito significativo tuvo lugar a principios de julio de 2026, cuando el Banco Mundial (BM) clasificó oficialmente a Vietnam como un país de ingreso mediano alto, después de que la renta nacional bruta (RNB) per cápita alcanzara los cuatro mil 970 dólares en 2025.



Según el BM, esta reclasificación responde al sólido crecimiento económico y al buen desempeño de las exportaciones. Entre 2021 y 2025, la RNB aumentó a un ritmo promedio cercano al 10% anual, uno de los más elevados y sostenidos de la región.



Los desafíos persisten



A pesar de las perspectivas favorables, alcanzar un crecimiento del PIB igual o superior al 10% en 2026 sigue siendo un reto considerable. Según el Ministerio de Finanzas, para cumplir este objetivo, la economía deberá crecer aproximadamente un 11,7% durante el segundo semestre del año.



Al mismo tiempo, preservar la estabilidad macroeconómica continúa siendo una prioridad. Según Vu Binh Minh, las principales variables que deberán vigilarse en la segunda mitad del año son la balanza comercial, la inflación, el tipo de cambio y los tipos de interés.



Hasta mediados de julio de 2026, Vietnam registraba un déficit comercial de 20,46 mil millones de dólares. Aunque este resultado obedece principalmente al incremento de las importaciones de maquinaria, equipos y materias primas destinadas a la producción, una prolongación de esta tendencia podría ejercer presión sobre el crecimiento, la balanza de pagos y el tipo de cambio.



Paralelamente, el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 4,38% como promedio durante el primer semestre, acercándose al objetivo del 4,5% fijado por la Asamblea Nacional. HSBC considera que las presiones macroeconómicas probablemente se intensificarán en la segunda mitad del año.



Bui Minh Giap, economista jefe del Banco Asiático de Desarrollo (BAD) en Vietnam, también advirtió sobre los riesgos derivados de la inflación, del crecimiento de las importaciones a un ritmo superior al de las exportaciones y de la dependencia de materias primas importadas.



En su opinión, el desafío no consiste únicamente en lograr un elevado crecimiento económico, sino también en garantizar su calidad y preservar la estabilidad macroeconómica.



Sentar las bases para un crecimiento sostenido a largo plazo



Los expertos del BAD insisten en que, para mantener un elevado ritmo de crecimiento, Vietnam deberá avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentado en la productividad, la innovación y el fortalecimiento del sector privado nacional.



El BAD recomienda diversificar las fuentes de financiación, desarrollar el mercado de capitales y promover inversiones en inteligencia artificial, semiconductores y otras industrias de alta tecnología.



Asimismo, propone priorizar la inversión pública en infraestructuras de transporte, logística, infraestructura digital y sanidad, con el fin de generar efectos multiplicadores y elevar la productividad.



El Gobierno de Vietnam se ha fijado como meta reducir el coeficiente ICOR hasta un rango de entre 4,5 y 4,8 durante el período 2026-2030. Según el Ministerio de Finanzas, si este indicador no mejora, alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos podría requerir que la inversión total de la sociedad ascienda a cerca del 70% del PIB, muy por encima del objetivo trazado del 40%./.

VNA