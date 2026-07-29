Cie-Tec

Vietnam apuesta por la IA para acelerar crecimiento económico

La inteligencia artificial (IA) crea oportunidades para mejorar la productividad, innovar modelos de negocio e impulsar el crecimiento, sin embargo, sin la infraestructura, los datos, los recursos humanos y las instituciones adecuadas, la IA podría aumentar el desempleo, la desigualdad, los riesgos de seguridad y la dependencia tecnológica.

Foto de ilustración. (Fuente: Internet)
Foto de ilustración. (Fuente: Internet)

Hanoi (VNA) - La inteligencia artificial (IA) crea oportunidades para mejorar la productividad, innovar modelos de negocio e impulsar el crecimiento, sin embargo, sin la infraestructura, los datos, los recursos humanos y las instituciones adecuadas, la IA podría aumentar el desempleo, la desigualdad, los riesgos de seguridad y la dependencia tecnológica.

Espacio de crecimiento derivado de una tecnología con especial efecto spillover

La necesidad de innovar en los motores de crecimiento y mejorar la productividad se está volviendo cada vez más urgente a medida que Vietnam aspira a un alto crecimiento en el período 2026-2030.

En este contexto, la IA ha surgido y se ha desarrollado rápidamente en todos los ámbitos. A diferencia de muchas tecnologías que solo impactan directamente en ciertas industrias, se trata de una que puede penetrar en casi todas las actividades de producción, negocios y gobernanza.

En el plano económico, el profesor Tran Tho Dat y su equipo de investigación presentaron tres escenarios sobre la contribución de la IA al crecimiento del PIB de Vietnam.

El Dr. Ho Duc Thang, miembro de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional de Vietnam, subrayó que la esencia del crecimiento de dos dígitos es la productividad, junto con los recursos que crean más valor, y ninguna tecnología aumenta la productividad mejor que la IA.

A escala económica nacional, se espera que para 2030, la IA podría aportar 0,72 puntos porcentuales adicionales al crecimiento en el escenario base; 1,29 puntos porcentuales en el escenario de aceleración; y 2,05 puntos porcentuales en el escenario de avance significativo.

Para 2045, las contribuciones correspondientes serían de 1,92; 3,05 y 4,0 puntos porcentuales anuales, respectivamente. Este es un resultado estimado sobre la base del modelo y depende de supuestos; no se refiere a una tasa de crecimiento garantizada.

De acuerdo con un estudio sobre el tema, cuatro sectores —tecnologías de la información y la comunicación, finanzas y banca, ciencia y tecnología e industria de procesamiento y manufactura—, aunque representan aproximadamente el 37 % del Producto Interno Bruto (PIB), podrían generar más de la mitad del impacto total de la IA.

Se trata de campos que ya cuentan con un nivel relativamente alto de digitalización, poseen una cantidad significativa de datos o tienen el potencial de extender la tecnología al resto de la economía.

Si se desarrolla correctamente, la IA ayudará a Vietnam a pasar de un crecimiento que depende en gran medida de la expansión de los insumos a un crecimiento impulsado más por la productividad y la innovación.

El lado oscuro detrás del salto de productividad

La IA ofrece un gran potencial, pero no genera crecimiento ni mejora la productividad automáticamente. Según los expertos, el valor de la IA solo se materializa cuando la tecnología se integra en los procesos de producción y negocio, acompañada de datos de calidad, recursos humanos calificados y mecanismos de gobernanza claros. De lo contrario, la IA podría incrementar los costes y los errores.

Esta tecnología también está redistribuyendo los puestos laborales, ejerciendo una presión significativa sobre los trabajadores con menos experiencia y pudiendo ampliar la brecha entre la mano de obra cualificada y la no cualificada, así como entre las grandes y las pequeñas empresas.

Además, los elevados costes de infraestructura, el riesgo de dependencia de tecnología extranjera, los datos sesgados y los riesgos de fraude, violaciones de la privacidad, ciberataques y desinformación demuestran que el desarrollo de la IA debe ir de la mano de la seguridad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Pasar de "usar la IA" a crear valor con la IA

De acuerdo con investigaciones de los especialistas, el ritmo de adopción de la IA entre 2025 y 2035 tendrá un mayor impacto en el crecimiento que la eficacia de las aplicaciones individuales.

Adelantar la adopción de la IA dos años podría tener un mayor impacto que simplemente aumentar el rendimiento de las aplicaciones en un 30%, lo que convierte el período 2026-2028 en una "oportunidad de oro" para actuar.

Sin embargo, recomendaron que Vietnam necesita centrar sus inversiones, priorizando áreas con gran efecto spillover y animando a las empresas a implementar la IA en procesos repetitivos donde la eficacia sea fácilmente medible.

A nivel nacional, la IA debe desarrollarse como una infraestructura compartida, con el Estado a la cabeza invirtiendo en capacidad informática y elaborando políticas para garantizar datos seguros, de alta calidad y accesibles.

Al mismo tiempo, es necesario mejorar los mecanismos financieros, los incentivos a la investigación y el apoyo a las empresas tecnológicas y a las pequeñas empresas.

Sin embargo, lo más importante es el desarrollo de recursos humanos con experiencia, capacidad de pensamiento crítico y habilidad para verificar los resultados de la IA.

Vietnam debe aprovechar esta oportunidad actuando con prontitud, de forma selectiva y situando siempre a las personas en el centro del proceso de aplicación de la tecnología./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #inteligencia artificial #Vietnam #crecimiento
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Robots equipados con inteligencia artificial guían las visitas al Museo de Historia de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente:nhandan.vn)

Inteligencia artificial impulsa desarrollo de industrias culturales en Vietnam

En el desarrollo de las industrias culturales, la inteligenciar artificial (IA) se está convirtiendo en una tecnología fundamental que transforma la forma en que se crean, producen y distribuyen los productos, contribuyendo a la preservación del patrimonio, promoviendo la identidad nacional, mejorando la competitividad y expandiendo los mercados internacionales.

Hanoi apuesta por convertirse en una ciudad de inteligencia artificial

Hanoi apuesta por convertirse en una ciudad de inteligencia artificial

Con la firma de 50 memorandos de entendimiento con destacadas corporaciones y organizaciones nacionales e internacionales, Hanoi busca no solo ampliar su infraestructura, sino también sentar las bases para convertirse en una ciudad impulsada por la inteligencia artificial, con la tecnología como motor clave del crecimiento.

Inteligencia Artificial abre nuevas oportunidades para el desarrollo rápido y sostenible del turismo vietnamita

Inteligencia Artificial abre nuevas oportunidades para el desarrollo rápido y sostenible del turismo vietnamita

En el contexto de una profunda transformación digital a nivel global en todos los sectores, la aplicación de la ciencia y la tecnología, especialmente la Inteligencia Artificial (IA), ya no es una opción sino un requisito inevitable para la industria del turismo. La IA está abriendo nuevas oportunidades para el sector turístico con servicios profundamente personalizados, la optimización de las actividades de gestión y la mejora de la eficiencia en la promoción de destinos, convirtiéndose en la clave para impulsar la aceleración y el crecimiento sostenible del turismo de Vietnam.

Ver más

En la inauguración. (Fuente: VNA)

Provincia vietnamita de Gia Lai lanza el Año Cuántico 2026

El Comité Popular de la provincia de Gia Lai, el Centro Nacional de Innovación (NIC) y la Red de Tecnología Cuántica de Vietnam (VNQuantum) lanzaron oficialmente el Año Cuántico 2026, dando inicio a un programa destinado a apoyar la aspiración de esta localidad central de convertirse en un centro de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

El coronel Nguyen Ba Hung, subdirector del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, interviene en el evento. (Foto: qdnd.vn)

Vietnam impulsa la IA en misiones de paz de la ONU

El seminario internacional titulado "Proteger a los civiles, proteger a las fuerzas armadas y estar dispuesto en un entorno de misión digital e inteligencia artificial" se llevó a cabo recientemente en Hanoi, con la participación de numerosos funcionarios vietnamitas y extranjeros.

En la cita. (Fuente: VNA)

Vietnam fomenta la integración regional en ciencia cuántica

Una reunión ampliada de coordinadores cuánticos del Sudeste Asiático se llevó a cabo hoy en esta provincia vietnamita, con el fin de construir un ecosistema unificado de ciencia y tecnología cuántica en la región y los países vecinos.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Vietnam reafirma su papel como sede de ciencia internacional

La Asociación Encuentro de Vietnam y el Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinaria (ICISE) inauguraron hoy la Décima Escuela de Vietnam sobre Neutrinos (VSON10), con la participación de alrededor de 30 científicos investigadores jóvenes y estudiantes nacionales y extranjeros.

La sede del Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel). (Fuente: Viettel)

Vietnam acelera desarrollo de empresas tecnológicas líderes

Para que las empresas tecnológicas vietnamitas puedan expandirse a nivel mundial, el Estado debe desempeñar un papel activo como facilitador, poniendo en marcha proyectos a gran escala, abriendo los primeros mercados y utilizando el poder adquisitivo público con vistas a fomentar las capacidades tecnológicas nacionales.

Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh impulsa la atracción de talento tecnológico

Ciudad Ho Chi Minh prevé completar en el tercer trimestre de 2026 la primera fase de su proceso de contratación de arquitectos jefe y expertos líderes en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, según una directiva emitida el 20 de julio por el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Manh Cuong.

Foto ilustrativa (Foto: Vietnam+)

Vietnam apuesta por una “autonomía abierta” en la era de la IA

Nguyen Thanh Hai, CEO de la tecnológica francesa AIDATACY, propone que Vietnam adopte una "autonomía tecnológica abierta". Esta estrategia implica priorizar el control de capas estratégicas —como cifrado de datos y ciberseguridad— sin perder su integración en las cadenas globales de innovación.