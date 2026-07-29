Vietnam apuesta por la IA para acelerar crecimiento económico

Hanoi (VNA) - La inteligencia artificial (IA) crea oportunidades para mejorar la productividad, innovar modelos de negocio e impulsar el crecimiento, sin embargo, sin la infraestructura, los datos, los recursos humanos y las instituciones adecuadas, la IA podría aumentar el desempleo, la desigualdad, los riesgos de seguridad y la dependencia tecnológica.



Espacio de crecimiento derivado de una tecnología con especial efecto spillover



La necesidad de innovar en los motores de crecimiento y mejorar la productividad se está volviendo cada vez más urgente a medida que Vietnam aspira a un alto crecimiento en el período 2026-2030.



En este contexto, la IA ha surgido y se ha desarrollado rápidamente en todos los ámbitos. A diferencia de muchas tecnologías que solo impactan directamente en ciertas industrias, se trata de una que puede penetrar en casi todas las actividades de producción, negocios y gobernanza.



En el plano económico, el profesor Tran Tho Dat y su equipo de investigación presentaron tres escenarios sobre la contribución de la IA al crecimiento del PIB de Vietnam.



El Dr. Ho Duc Thang, miembro de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional de Vietnam, subrayó que la esencia del crecimiento de dos dígitos es la productividad, junto con los recursos que crean más valor, y ninguna tecnología aumenta la productividad mejor que la IA.



A escala económica nacional, se espera que para 2030, la IA podría aportar 0,72 puntos porcentuales adicionales al crecimiento en el escenario base; 1,29 puntos porcentuales en el escenario de aceleración; y 2,05 puntos porcentuales en el escenario de avance significativo.



Para 2045, las contribuciones correspondientes serían de 1,92; 3,05 y 4,0 puntos porcentuales anuales, respectivamente. Este es un resultado estimado sobre la base del modelo y depende de supuestos; no se refiere a una tasa de crecimiento garantizada.



De acuerdo con un estudio sobre el tema, cuatro sectores —tecnologías de la información y la comunicación, finanzas y banca, ciencia y tecnología e industria de procesamiento y manufactura—, aunque representan aproximadamente el 37 % del Producto Interno Bruto (PIB), podrían generar más de la mitad del impacto total de la IA.



Se trata de campos que ya cuentan con un nivel relativamente alto de digitalización, poseen una cantidad significativa de datos o tienen el potencial de extender la tecnología al resto de la economía.



Si se desarrolla correctamente, la IA ayudará a Vietnam a pasar de un crecimiento que depende en gran medida de la expansión de los insumos a un crecimiento impulsado más por la productividad y la innovación.



El lado oscuro detrás del salto de productividad



La IA ofrece un gran potencial, pero no genera crecimiento ni mejora la productividad automáticamente. Según los expertos, el valor de la IA solo se materializa cuando la tecnología se integra en los procesos de producción y negocio, acompañada de datos de calidad, recursos humanos calificados y mecanismos de gobernanza claros. De lo contrario, la IA podría incrementar los costes y los errores.



Esta tecnología también está redistribuyendo los puestos laborales, ejerciendo una presión significativa sobre los trabajadores con menos experiencia y pudiendo ampliar la brecha entre la mano de obra cualificada y la no cualificada, así como entre las grandes y las pequeñas empresas.



Además, los elevados costes de infraestructura, el riesgo de dependencia de tecnología extranjera, los datos sesgados y los riesgos de fraude, violaciones de la privacidad, ciberataques y desinformación demuestran que el desarrollo de la IA debe ir de la mano de la seguridad, la transparencia y la rendición de cuentas.



Pasar de "usar la IA" a crear valor con la IA



De acuerdo con investigaciones de los especialistas, el ritmo de adopción de la IA entre 2025 y 2035 tendrá un mayor impacto en el crecimiento que la eficacia de las aplicaciones individuales.



Adelantar la adopción de la IA dos años podría tener un mayor impacto que simplemente aumentar el rendimiento de las aplicaciones en un 30%, lo que convierte el período 2026-2028 en una "oportunidad de oro" para actuar.



Sin embargo, recomendaron que Vietnam necesita centrar sus inversiones, priorizando áreas con gran efecto spillover y animando a las empresas a implementar la IA en procesos repetitivos donde la eficacia sea fácilmente medible.



A nivel nacional, la IA debe desarrollarse como una infraestructura compartida, con el Estado a la cabeza invirtiendo en capacidad informática y elaborando políticas para garantizar datos seguros, de alta calidad y accesibles.



Al mismo tiempo, es necesario mejorar los mecanismos financieros, los incentivos a la investigación y el apoyo a las empresas tecnológicas y a las pequeñas empresas.



Sin embargo, lo más importante es el desarrollo de recursos humanos con experiencia, capacidad de pensamiento crítico y habilidad para verificar los resultados de la IA.



Vietnam debe aprovechar esta oportunidad actuando con prontitud, de forma selectiva y situando siempre a las personas en el centro del proceso de aplicación de la tecnología./.

VNA