Vietnam fomenta la integración regional en ciencia cuántica

Gia Lai, Vietnam (VNA)- Una reunión ampliada de coordinadores cuánticos del Sudeste Asiático se llevó a cabo hoy en esta provincia vietnamita, con el fin de construir un ecosistema unificado de ciencia y tecnología cuántica en la región y los países vecinos.



Al intervenir en la apertura, Nguyen Huu Ha subdirector del Departamento de Ciencia y Tecnología de Gia Lai subrayó que en un contexto donde la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se han convertido en importantes motores de crecimiento, la tecnología cuántica se considera uno de los campos estratégicos, capaz de generar cambios revolucionarios para muchos campos económicos y la vida social en el futuro.



El desarrollo de la tecnología cuántica no solo depende de las capacidades de investigación de cada país, sino que también requiere la interconexión del conocimiento, el intercambio de recursos y la cooperación internacional, reiteró.



Las redes interconectadas entre agencias de gestión, institutos de investigación, universidades, empresas y organizaciones científicas crearán la base para que la tecnología cuántica se desarrolle de manera más rápida y eficiente y brinde servicios a los objetivos de desarrollo sostenible de cada país y de toda la región, puntualizó.



A medida que la tecnología cuántica pasa rápidamente de los laboratorios a las aplicaciones prácticas, los países sudesteasiáticos se enfrentan tanto a oportunidades como a desafíos en el desarrollo de recursos humanos, infraestructura de investigación, colaboración con empresas y perfeccionamiento de marcos normativos, señaló.



Se espera que esta conferencia contribuya a unificar los esfuerzos regionales, ayudando al Sudeste Asiático a participar más activamente y a beneficiarse de la revolución tecnológica cuántica mundial, expresó.



Para Gia Lai, en particular, ser sede del evento no solo representa una oportunidad para ampliar la cooperación internacional, sino que también contribuye a una mayor participación de la provincia en la red mundial de ciencia y tecnología, a fin de materializar su objetivo de desarrollar la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en la nueva era, comentó.



De acuerdo con el Comité Organizador, el encuentro se lleva a cabo de acuerdo con las Reglas de Chatham House, que permiten a los delegados utilizar libremente la información recibida, pero les prohíben revelar la identidad o la afiliación de los ponentes o de cualquier otro delegado.



Esta reunión crea un espacio específico para que los coordinadores compartan información actualizada a nivel nacional sobre programas de investigación cuántica, iniciativas de financiación y hojas de ruta estratégicas y debatan mecanismos para el intercambio de recursos, la movilidad de los investigadores y el acceso transfronterizo a la infraestructura cuántica, entre otros, con vistas a sentar las bases para una cooperación sostenible entre las comunidades cuánticas regionales./.

VNA