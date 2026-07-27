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Vietnam reafirma su papel como sede de ciencia internacional

La Asociación Encuentro de Vietnam y el Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinaria (ICISE) inauguraron hoy la Décima Escuela de Vietnam sobre Neutrinos (VSON10), con la participación de alrededor de 30 científicos investigadores jóvenes y estudiantes nacionales y extranjeros.

Gia Lai, Vietnam (VNA)- La Asociación Encuentro de Vietnam y el Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinaria (ICISE) inauguraron hoy la Décima Escuela de Vietnam sobre Neutrinos (VSON10), con la participación de alrededor de 30 científicos investigadores jóvenes y estudiantes nacionales y extranjeros.

De acuerdo con el Comité Organizador, VSOA10 continúa reafirmando el papel de Vietnam como destino para actividades académicas internacionales en el campo de la ciencia básica, creando así un foro para que los jóvenes investigadores accedan a los últimos avances en astrofísica y cosmología, al tiempo que amplía la cooperación entre el país y la comunidad científica internacional.

Este año, la Escuela cuenta con prestigiosos científicos en este campo, entre ellos el profesor Leander Thiele, el Droctor Otavio Alves, la Doctora Anamaria Hell y el Droctor Nguyen Nhat Minh.

Nguyen Nhat Minh es el primer vietnamita en recibir el Premio Buchalter de Cosmología 2024 de la Sociedad Astronómica Estadounidense, uno de los galardones más prestigiosos para jóvenes investigadores en el campo de la cosmología.

El Comité Organizador informó que el programa de este año que se prolongará hasta 1 de agosto venidero se centra en el tema de la cosmología moderna, una ciencia que estudia la formación y la evolución del Universo desde los primeros instantes posteriores a la gran explosión (Big Bang) hasta la aparición de las estructuras a gran escala que se observan hoy en día.

El contenido del curso también introduce métodos modernos para inferir parámetros cosmológicos a partir de conjuntos de datos de observación cada vez más precisos, comunicó.

La cosmología está entrando en la era de los macrodatos con la explosión de mediciones de la radiación cósmica de fondo de microondas, la agrupación de galaxias, el fenómeno de lente gravitacional débil junto con otras mediciones de la estructura a gran escala del Universo.

Estos datos están poniendo a prueba el modelo cosmológico estándar con una precisión sin precedentes.

Además, los avances en simulación numérica, inferencia estadística e inteligencia artificial y aprendizaje automático están abriendo nuevos métodos para conectar modelos teóricos con datos de observación.

La VSON, que se celebra anualmente desde 2013, es una iniciativa de la Asociación Encuentro de Vietnam y el Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinaria, cuyo objetivo es formar, cultivar e inspirar a las nuevas generaciones de científicos para que se dediquen a los campos de la astronomía y la astrofísica.

Luego de más de una década, el programa se ha convertido en un prestigioso foro académico que contribuye a mejorar la calidad de los recursos humanos científicos, a promover el intercambio académico y a fortalecer la cooperación entre los científicos vietnamitas y la comunidad investigadora internacional./.

VNA
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