Inteligencia artificial impulsa desarrollo de industrias culturales en Vietnam

Hanoi (VNA) - En el desarrollo de las industrias culturales, la inteligenciar artificial (IA) se está convirtiendo en una tecnología fundamental que transforma la forma en que se crean, producen y distribuyen los productos, contribuyendo a la preservación del patrimonio, promoviendo la identidad nacional, mejorando la competitividad y expandiendo los mercados internacionales.



Sin embargo, la aplicación de la IA también plantea muchos desafíos relacionados con los derechos de autor, los datos y los recursos humanos altamente cualificados.



Oportunidades para avanzar en la era digital



El desarrollo del sector cultural se identifica como uno de los principales motores para impulsar el crecimiento económico y promocionar la imagen del país. En la era tecnológica, la IA ayuda a las empresas a optimizar los procesos de producción, reducir costes, personalizar la experiencia del usuario y crear productos culturales de mayor valor añadido.



En los últimos años, la industria cinematográfica ha aplicado principalmente la IA a procesos de apoyo a la producción, como la restauración de imágenes, el subtitulado automático, la locución, el análisis de datos de audiencia y la personalización de contenido en todas las plataformas de distribución.



En otros campos como la publicidad, el turismo cultural, la artesanía y el diseño de productos, la IA está profundamente involucrada en muchas etapas, mejorando la productividad, perfeccionando los diseños e incrementando el valor y la competitividad de los productos en el mercado.



Sin embargo, el uso de la IA en el desarrollo de la industria cultural también plantea una serie de desafíos que deben identificarse.



Según el Dr. Tran Kim Ba (Academia de Ciencias Sociales de Vietnam), el primer desafío se refiere a los derechos de autor. La IA suele entrenarse con grandes cantidades de datos, incluyendo imágenes, música, libros y películas, lo que aumenta el riesgo de infracción de derechos de autor o uso no autorizado de las obras de los creadores.



El siguiente desafío radica en la cuestión de los datos. Actualmente, gran parte del patrimonio histórico y cultural de Vietnam, así como sus documentos, permanecen sin digitalizar. Sin datos de calidad, la IA tendrá dificultades para aprovechar eficazmente los valores culturales autóctonos y crear productos que reflejen fielmente la identidad vietnamita.



Además, se encuentra el asunto de los recursos humanos, especialmente los de alta calidad. El desarrollo de la industria cultural requiere una fuerza laboral que posea tanto conocimientos artísticos como la capacidad de utilizar la tecnología digital y la IA, pero actualmente la fuerza laboral que cumple simultáneamente con ambos requisitos se ve muy limitada.



Construir un modelo de colaboración armoniosa entre humanos e inteligencia artificial



La fuerte aplicación de la IA en el desarrollo de la industria cultural es una tendencia inevitable, y muchos países la han implementado con éxito. En especial, China está centrando sus esfuerzos de desarrollo de inteligencia artificial en las industrias del cine y los videojuegos; Singapur presta atención a la creación de museos digitales, bibliotecas digitales y ecosistemas de innovación y Japón en la industria de la animación.



Vietnam puede aprender de las experiencias de países más avanzados y se considera que tiene un gran potencial en industrias como los videojuegos, la animación basada en el folclore, la música y el cine.



Para desarrollar la IA de forma eficaz y segura en las industrias culturales, resulta necesario un enfoque integral que abarque políticas, tecnología y recursos humanos. Por consiguiente, un marco legal claro en la materia y derechos de propiedad intelectual fomentará la innovación.



Hoang Van Tam, fundador y director ejecutivo de la empresa DigiTech Solutions, experto en transformación digital e inteligencia artificial, recomendó que la IA debe utilizarse para procesar datos, apoyar la investigación, sugerir ideas, optimizar procesos y ampliar el alcance público, mientras que los humanos desempeñen el papel de orientación de valores, verificación de contenido y toma de decisiones final.



A su vez, Dang Tran Cuong, jefe del Departamento de Cine, la ley es una barrera protectora, pero también debe abrir espacio para la creatividad.



En concreto, en el ámbito cinematográfico, es necesaria una estrecha coordinación entre cineastas, expertos en tecnología y organismos de gestión estatal para construir gradualmente una industria moderna y creativa que, al mismo tiempo, cumpla con la normativa legal, respete los derechos individuales y defienda el espíritu de la cultura vietnamita, remarcó.



De acuerdo con el doctor Tran Kim Ba, la IA solo puede ayudar a ampliar las posibilidades creativas, pero no reemplazar la creatividad, porque en las artes y la cultura, lo más importante siguen siendo las emociones, los pensamientos y las experiencias de vida del creador y el elemento central de un producto es la belleza que se destila de la identidad cultural de la comunidad y de la nación./.

VNA