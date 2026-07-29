Vietnam expresa su solidaridad con Japón tras el devastador terremoto en Kumamoto

​Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam expresó sus condolencias a Japón por las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por el terremoto que afectó a la prefectura de Kumamoto y la región de Kyushu.

​El 29 de julio, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, envió un mensaje de condolencias a la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, tras conocerse los daños provocados por el sismo.

Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, también hizo llegar un mensaje de condolencias a su homólogo japonés, Motegi Toshimitsu./.

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