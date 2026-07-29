Vietnam impulsa construcción de una nación marítima fuerte con nueva estrategia

Hanoi (VNA) - El jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Thanh Nghi, destacó hoy que la promulgación de la Resolución sobre la construcción y el desarrollo del país como una nación marítima fuerte responde a la necesidad urgente de ampliar el espacio de desarrollo nacional, modernizar la gobernanza marítima y potenciar el papel estratégico del mar en el crecimiento económico, la defensa, la seguridad, y la integración internacional.

Al intervenir en la conferencia nacional para estudiar, difundir e implementar la Resolución del tercer Pleno del Comité Central del Partido, Thanh Nghi afirmó que el documento refleja una visión estratégica con enfoques innovadores sobre el desarrollo marítimo.

El principio rector consiste en pasar del desarrollo de la economía marítima a la construcción de una nación marítima fuerte; y de la explotación de los recursos a una gestión y utilización eficiente del espacio marítimo nacional, basada en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

La Resolución define el mar como un espacio estratégico de desarrollo, donde se formarán polos de crecimiento, sectores económicos y nuevos motores de desarrollo.

Asimismo, considera la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como los principales impulsores del desarrollo marítimo, al tiempo que combina estrechamente el desarrollo económico marítimo con el fortalecimiento de la defensa y la seguridad, la protección de la soberanía nacional y el mantenimiento de un entorno pacífico y estable para el desarrollo.

El documento propone un modelo de gobernanza marítima moderno, unificado e interconectado, basado en datos y la planificación nacional del espacio marítimo, garantizando la gestión integral de la superficie marítima, el fondo marino, el subsuelo marino, las islas, las zonas costeras y el espacio aéreo sobre el mar. Este modelo busca vincular estrechamente el territorio continental con el mar y las islas, así como el desarrollo económico con la defensa, la seguridad y la protección ambiental.

De acuerdo con Thanh Nghi, la Resolución establece cinco grupos de orientaciones rectoras, objetivos para 2030 con visión hacia 2045 y nueve grupos de tareas y soluciones principales. Entre sus prioridades figuran la renovación del pensamiento, el perfeccionamiento institucional para el desarrollo de una nación marítima fuerte y la modernización de la gobernanza marítima; además de aprovechar eficazmente todos los recursos para desarrollar polos de crecimiento, centros económicos y corredores marítimos.

La Resolución subraya que la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y los recursos humanos cualificados son motores fundamentales del desarrollo marítimo. También establece la necesidad de explotar y utilizar de manera sostenible los recursos marinos, proteger el medioambiente y conservar los ecosistemas marinos, avanzar hacia un desarrollo verde e inteligente, adaptarse activamente al cambio climático y mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante desastres naturales.

Para cumplir estos objetivos, la Resolución fija nueve grupos de tareas y soluciones, entre ellos fortalecer el liderazgo del Partido; mejorar la eficacia de la gobernanza marítima nacional; perfeccionar las instituciones y la planificación del espacio marítimo; movilizar recursos para el desarrollo; impulsar la ciencia y la tecnología; desarrollar sectores marítimos modernos, verdes e inteligentes; construir una infraestructura marítima integral; proteger los ecosistemas marinos; promover la cultura marítima y mejorar la vida de las comunidades costeras; así como garantizar la defensa, la seguridad, la cooperación internacional y la elevación de la posición de Vietnam en el ámbito marítimo./.

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