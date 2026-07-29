Premier vietnamita se reúne con alta dirigente partidista de Laos

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy a Sisay Leudetmounsone, miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central y jefa de la Comisión de Organización del Comité Central del PPRL, quien realiza una visita de trabajo al país.



Durante el encuentro, Le Minh Hung felicitó a Sisay Leudetmounsone por su ratificación al frente de la Comisión de Organización del Comité Central para el nuevo mandato y destacó que la visita contribuye a materializar los acuerdos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos Partidos y Estados, así como a profundizar la relación especial de amistad y solidaridad entre Vietnam y Laos.



El jefe del Gobierno vietnamita también felicitó a Laos por los importantes logros alcanzados tras el XII Congreso del PPRL, en particular la consolidación de su estructura de liderazgo, el impulso al desarrollo socioeconómico, el mantenimiento de la estabilidad política y el fortalecimiento de su presencia en el ámbito internacional.



Asimismo, valoró positivamente la cooperación entre la Comisión de Organización del Comité Central del PPRL y el Ministerio del Interior de Vietnam, especialmente la firma del Memorando de Entendimiento para el período 2026-2030, que permitirá adaptar y reforzar los mecanismos de coordinación entre ambas instituciones.



Le Minh Hung propuso mantener el intercambio de delegaciones de todos los niveles, implementar de manera efectiva los compromisos recogidos en el nuevo memorando, intensificar el intercambio de información y experiencias en organización institucional, administración pública, gestión de funcionarios, reforma administrativa y modernización del servicio civil.



Además, instó a fortalecer la coordinación en los foros regionales e internacionales, especialmente en el marco de la ASEAN, y expresó el deseo de que el Ministerio del Interior de Vietnam continúe apoyando la capacitación y formación del personal de la Comisión de Organización del Comité Central del PPRL, de acuerdo con las necesidades de la parte laosiana.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Por su parte, Sisay Leudetmounsone agradeció la cálida recepción brindada por el primer ministro vietnamita y manifestó su satisfacción por regresar a Vietnam en su nuevo mandato.



Asimismo, informó sobre los avances en la implementación de la Resolución del XII Congreso del PPRL, los resultados del trabajo de la Comisión de Organización en su país y el balance positivo de las reuniones sostenidas con la Comisión de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y el Ministerio del Interior de Vietnam.



La dirigente laosiana expresó además su deseo de que los máximos dirigentes vietnamitas, en particular el primer ministro Le Minh Hung, continúen respaldando la cooperación entre las instituciones de ambos países, especialmente en ámbitos como la construcción del Partido, la formación de cuadros, la organización del aparato estatal, la administración de los funcionarios públicos, la reforma administrativa, el perfeccionamiento del marco institucional y la reorganización de las administraciones locales para hacerlas más eficientes y eficaces.



Ambas partes coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral mediante la implementación de los acuerdos alcanzados, el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo en áreas de interés común, con el objetivo de seguir consolidando la asociación especial entre Vietnam y Laos./.