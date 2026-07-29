Comité Permanente del Parlamento de Vietnam concluye una de sus sesiones más intensas

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam cerró hoy su cuarta sesión tras revisar 45 asuntos, una de las cargas de trabajo más amplias registradas hasta la fecha, en un paso clave para preparar el primer período extraordinario de sesiones de la XVI Legislatura.



A lo largo de la reunión, el órgano examinó 28 proyectos que serán sometidos al Parlamento en la próxima sesión extraordinaria, además de dos proyectos de ley previstos para el segundo período ordinario de sesiones. También aprobó tres ordenanzas, ocho resoluciones y debatió otros cuatro asuntos de su competencia.



Durante la clausura, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, reconoció el trabajo de los organismos implicados y destacó la coordinación mantenida para cumplir el calendario legislativo.



Precisó que ya se han revisado 28 de los 33 temas previstos para la próxima sesión extraordinaria y que, en términos generales, reúnen las condiciones necesarias para su presentación ante el Parlamento.



El dirigente pidió acelerar la finalización de los expedientes y remitir la documentación oficial a los diputados antes de la apertura del período de sesiones, con el fin de garantizar un examen exhaustivo de cada iniciativa.



También insistió en que las propuestas legislativas deben ser técnicamente sólidas, coherentes con el resto del marco jurídico y contar con mecanismos claros para su aplicación inmediata.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



En este sentido, recordó el llamado del secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, a transformar la rapidez en la aprobación de las leyes en rapidez para su implementación, de modo que cada norma aprobada pueda traducirse cuanto antes en resultados concretos para la ciudadanía.



Tran Thanh Man subrayó que el verdadero éxito del próximo período extraordinario dependerá de que las decisiones adoptadas logren eliminar los principales obstáculos institucionales, movilizar recursos para el desarrollo y mejorar de forma efectiva las condiciones de vida de la población.



El titular del Legislativo instó además a mantener una estrecha coordinación durante el proceso de revisión de los proyectos entre las dos fases del próximo período de sesiones y a iniciar desde ahora los preparativos para el segundo período ordinario de la XVI Legislatura, previsto para octubre de 2026.



En materia de vivienda, el Comité Permanente debatió las orientaciones para modificar la Ley de Vivienda de 2023. Tran Thanh Man defendió una reforma centrada en eliminar las barreras institucionales, dinamizar los recursos destinados al desarrollo inmobiliario y ampliar el acceso a una vivienda para la población, especialmente para las personas con bajos ingresos y los beneficiarios de políticas sociales.



Asimismo, insistió en que el nuevo marco legal debe favorecer un mercado inmobiliario transparente, estable y sostenible, sin crear nuevos obstáculos para quienes necesitan acceder a una vivienda./.