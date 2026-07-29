Vietnam apuesta por una diplomacia más estratégica para reforzar su proyección internacional

Hanoi (VNA) - La 33.ª Conferencia Diplomática y la 22.ª Conferencia Nacional sobre Asuntos Exteriores marcarán una nueva etapa para la política exterior de Vietnam, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional, impulsar una diplomacia más estratégica y consolidar el papel del país en el escenario internacional.



Así lo afirmó el embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing, en la que destacó que ambos encuentros permitirán evaluar los avances alcanzados por el sector diplomático, identificar los desafíos pendientes y unificar criterios para responder a las nuevas exigencias del desarrollo nacional.



El diplomático señaló que las conferencias se celebran en un contexto internacional marcado por cambios profundos y sin precedentes, y representan la primera reunión del sector tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, que definió la política exterior y la integración internacional como una misión permanente y estratégica del Estado.



En este marco, explicó que los debates estarán orientados a establecer nuevas prioridades en materia de autonomía estratégica, resiliencia y modernización de la acción exterior, en consonancia con el creciente peso político y económico de Vietnam.



Pham Thanh Binh destacó además que los encuentros coinciden con la reorganización del aparato diplomático nacional, tras la integración del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido, la incorporación de nuevas funciones procedentes de la Asamblea Nacional y la creación del Comité Directivo Central para Asuntos Exteriores e Integración Internacional.



Bajo los lemas "Promover el papel pionero y cumplir la misión fundamental y permanente de la diplomacia vietnamita en la nueva era" y "Elevar la diplomacia local para movilizar eficazmente los recursos internacionales al servicio del desarrollo", las conferencias definirán las prioridades de la política exterior para respaldar objetivos como el crecimiento económico de dos dígitos, el fortalecimiento de la capacidad de autonomía nacional y la creación de nuevas oportunidades para el desarrollo.



El embajador resaltó igualmente la importancia de reforzar la coordinación entre el Gobierno central, las administraciones locales y las representaciones diplomáticas en el exterior, especialmente en un momento en que Vietnam acelera la ejecución de sus metas de desarrollo hacia 2030 y su visión para 2045, al tiempo que pone en marcha un nuevo modelo de administración local.



A juicio de Pham Thanh Binh, las dos conferencias contribuirán a superar los principales obstáculos en la acción exterior, mejorar la coordinación entre las instituciones y potenciar una diplomacia moderna, integral y profesional. Todo ello permitirá preservar un entorno internacional favorable para el desarrollo, atraer recursos externos y seguir fortaleciendo la posición y el prestigio de Vietnam en el ámbito internacional./.

VNA