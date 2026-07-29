Vietnam y Camboya intensifican intercambios de experiencias legislativas

Hanoi (VNA) - La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, sostuvo hoy en Hanoi un encuentro con la titular de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary, para dialogar sobre medidas encaminadas a fortalecer la cooperación entre ambos órganos legislativos y la diplomacia parlamentaria.



Nguyen Thi Thanh, quien también preside el Grupo Parlamentario de Amistad y la Asociación de Amistad Vietnam-Camboya, dio la bienvenida a la delegación de alto nivel camboyana durante su visita a Vietnam.



Durante la reunión, la dirigente vietnamita destacó que, bajo el liderazgo de los dos Partidos y con el estrecho acompañamiento de las respectivas asambleas nacionales y gobiernos, las relaciones entre Vietnam y Camboya continúan fortaleciéndose en múltiples ámbitos, especialmente en comercio, turismo, cultura, defensa y seguridad.



Asimismo, subrayó que las asociaciones de amistad de ambos países han renovado sus métodos de trabajo y ampliado sus actividades de cooperación. Como ejemplo, mencionó la celebración, en 2025, de una conferencia de cooperación entre los clubes de empresarios de Vietnam y Camboya, que propició la firma de diversos acuerdos de colaboración e inversión entre empresas de ambas naciones.



La vicepresidenta parlamentaria expresó su deseo de que la dirigente camboyana continúe respaldando las actividades de los grupos parlamentarios de amistad de ambos países para fortalecer los intercambios, compartir experiencias legislativas y estrechar aún más los vínculos entre los dos órganos legislativos.



Al mismo tiempo, solicitó el apoyo de Camboya para favorecer la estabilidad de la comunidad de origen vietnamita residente en el país vecino y avanzar en la resolución de los asuntos relacionados con su documentación legal.



Con vistas al 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya, que se conmemorará el 24 de junio de 2027, reveló que los grupos parlamentarios de amistad y las asociaciones de amistad de ambas partes coordinarán la organización de diversas actividades conmemorativas y de cooperación, con el propósito de materializar los compromisos alcanzados por los altos dirigentes de ambos países y seguir consolidando la solidaridad y la amistad tradicional bilateral.



Por su parte, Samdech Khuon Sudary valoró positivamente las propuestas formuladas por Nguyen Thi Thanh y destacó el importante papel que desempeñan la diplomacia parlamentaria y la diplomacia popular como puentes para profundizar la cooperación integral entre Vietnam y Camboya.



La dirigente camboyana reafirmó asimismo la disposición de su país a seguir colaborando con Vietnam en las labores de búsqueda, repatriación e identificación de los restos de los mártires, soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en territorio camboyano.



Expresó además su confianza en que las organizaciones de amistad de ambos países continúen desempeñando un papel activo en las actividades conmemorativas por el 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, contribuyendo a que las nuevas generaciones conozcan y valoren mejor la histórica relación de amistad entre ambas naciones.



Con anterioridad, Samdech Khuon Sudary realizó una visita al Hospital Militar Central 108, en Hanoi./.

VNA