Visita de presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya abre nueva etapa con Vietnam

Phnom Penh (VNA) - La visita oficial a Vietnam de la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary, que se desarrolla del 27 al 29 de julio, marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones parlamentarias entre ambos países y reafirma el compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en beneficio de sus pueblos.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Phnom Penh, el doctor Chheang Vannarith, vicesecretario general y jefe del Grupo de Asesores de la Asamblea Nacional de Camboya, afirmó que el viaje tiene como propósito consolidar los lazos de amistad entre ambos países, especialmente en el ámbito legislativo, además de dar continuidad a los acuerdos alcanzados por los líderes de sus respectivos Partidos durante la reunión de alto nivel celebrada en Phnom Penh el pasado mes de febrero.



El funcionario recordó que esta es la segunda visita de Khuon Sudary a Vietnam, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visitó Camboya en noviembre de 2024. A su juicio, estos intercambios reflejan el dinamismo de la diplomacia parlamentaria y abren un nuevo capítulo en las relaciones entre los dos órganos legislativos, con un enfoque centrado en el bienestar de la población.



Chheang Vannarith subrayó que las asambleas nacionales desempeñan un doble papel: representar a la ciudadanía y supervisar la aplicación de las políticas públicas y la elaboración de leyes. En este contexto, destacó que ambos parlamentos seguirán impulsando la implementación de los acuerdos bilaterales y velarán por el cumplimiento de los objetivos comunes, entre ellos elevar el comercio bilateral hasta los 20 mil millones de dólares.



Con vistas al 60.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya, que se conmemorará en 2027, el experto consideró necesario intensificar la coordinación entre los Partidos, los Gobiernos, los parlamentos y las organizaciones de masas para fortalecer aún más los vínculos bilaterales.



En el ámbito económico, señaló que los parlamentos de ambos países han contribuido a perfeccionar el marco jurídico que sustenta la cooperación, especialmente en materia de energía transfronteriza. En un momento en que Camboya enfrenta dificultades de suministro energético debido al impacto del conflicto en Oriente Medio, Vietnam se ha consolidado como un socio clave en el abastecimiento de electricidad y energía.



Asimismo, destacó la necesidad de acelerar la conectividad de infraestructuras para impulsar el comercio y la inversión, en particular mediante el avance del proyecto de la autopista Phnom Penh–Bavet. También abogó por agilizar los procedimientos aduaneros y facilitar el tránsito fronterizo para favorecer el intercambio comercial.

Chheang Vannarith, vicesecretario general y jefe del Grupo de Asesores de la Asamblea Nacional de Camboya, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias. (Foto: VNA)





Según Chheang Vannarith, el comercio bilateral ha mantenido un crecimiento sostenido durante el último año. Al mismo tiempo, cada vez más empresas vietnamitas amplían sus inversiones en Camboya, especialmente en los sectores de la economía digital y la tecnología. No obstante, insistió en que ambos países deben seguir reforzando las infraestructuras para facilitar el comercio, la inversión y el turismo.



En materia turística, consideró que el mecanismo "Tres países, un destino" ofrece un importante potencial de desarrollo y expresó su confianza en que el número de visitantes vietnamitas a Camboya continúe aumentando. Añadió que los avances logrados por ambos gobiernos en la lucha contra las estafas en línea han contribuido a mejorar la percepción de seguridad, un aspecto que anteriormente generaba preocupación.



Al valorar el significado de la visita, Chheang Vannarith manifestó su confianza en que los parlamentos de Vietnam y Camboya fortalecerán la supervisión del cumplimiento de las leyes y continuarán promoviendo entre la ciudadanía el conocimiento de la sólida relación de amistad que une a ambos países.



De cara a los procesos electorales previstos en Camboya para 2027 y 2028, el experto recomendó que los parlamentarios transmitan de forma directa a sus electores el mensaje de amistad y cooperación entre Vietnam y Camboya, al considerar que el respaldo de la población constituye el pilar fundamental para garantizar el desarrollo sostenible de las relaciones bilaterales./.