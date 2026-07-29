Vietnam y Burundi consolidan sus vínculos políticos y proyectan una cooperación más amplia

Hanoi (VNA) - Vietnam y Burundi dieron un nuevo impulso a sus relaciones bilaterales al acordar reforzar la confianza política entre sus partidos gobernantes y ampliar la cooperación en sectores estratégicos como la inversión, la agricultura, la ciencia y la tecnología.



El secretario permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, recibió hoy en Hanoi al secretario general del Partido Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas de Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), Révérien Ndikuriyo, quien encabeza una delegación de alto nivel de visita oficial al país indochino.



Durante el encuentro, Tran Cam Tu afirmó que la visita contribuirá a fortalecer la confianza política y a profundizar las relaciones de amistad y cooperación entre ambos partidos y Estados. También felicitó a Ndikuriyo por su reelección al frente del CNDD-FDD para el mandato 2026-2031 y al presidente Évariste Ndayishimiye por su designación como candidato presidencial para los comicios previstos en mayo de 2027.



El dirigente vietnamita destacó los avances registrados en las relaciones bilaterales, especialmente desde la visita oficial del presidente burundés a Vietnam en abril de 2025, y reiteró que el Partido Comunista de Vietnam otorga gran importancia a sus vínculos con los partidos políticos africanos.



En ese sentido, instó a ambas partes a poner en marcha el Memorando de Entendimiento recién firmado, intensificar el intercambio de delegaciones, fortalecer la formación de cuadros y compartir experiencias en desarrollo económico, reducción de la pobreza y fortalecimiento institucional.



En materia económica, Tran Cam Tu agradeció el respaldo brindado al funcionamiento de Lumitel, la empresa conjunta de telecomunicaciones del grupo Viettel en Burundi, y expresó su confianza en que el Gobierno burundés continúe facilitando las inversiones vietnamitas en el país.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Por su parte, Révérien Ndikuriyo agradeció la hospitalidad de Vietnam y transmitió los saludos del presidente Évariste Ndayishimiye a los dirigentes vietnamitas.



Destacó que Vietnam representa un referente de desarrollo y una fuente de inspiración para Burundi en la implementación de su Visión 2040-2060, orientada a convertir al país en una economía de ingresos altos.



El dirigente burundés también expresó el interés de su país en ampliar la cooperación con Vietnam en áreas como la inversión, la ciencia y la tecnología y la agricultura.



Además, recordó que Burundi ejercerá la presidencia de la Unión Africana durante el período 2026-2027 y reiteró su disposición a servir de puente para fortalecer los vínculos entre Vietnam y el organismo continental.



Ambas partes coincidieron en ampliar los intercambios entre delegaciones y organizaciones políticas y sociales, reforzando el papel de sus partidos gobernantes en la orientación de las relaciones bilaterales.



Asimismo, acordaron acelerar la negociación y firma de instrumentos jurídicos clave, entre ellos el Convenio para Evitar la Doble Imposición y el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, con el objetivo de crear un marco más sólido para la cooperación futura./.