Vietnam y Albania firman acuerdo de cooperación laboral

Hanoi (VNA) - Vietnam y Albania firmaron hoy un memorando de entendimiento que establece un marco formal de cooperación para el envío de trabajadores vietnamitas al país europeo.



El documento fue suscrito en Hanoi por el viceministro del Interior de Vietnam Vu Chien Thang y la ministra de Economía e Innovación de Albania, Delina Ibrahimaj.



Durante la ceremonia de firma, Chien Thang elogió a la parte albanesa por su estrecha cooperación y su participación constructiva a lo largo del proceso de negociación.



Calificó el acuerdo como un hito importante que formaliza la cooperación entre ambos ministerios en materia laboral, contribuyendo a materializar la política del Partido y del Estado vietnamitas de integración internacional proactiva y a ampliar y diversificar, de manera segura, transparente y sostenible, los mercados de trabajo en el extranjero.



El memorando de entendimiento sitúa a los trabajadores en el centro del marco de cooperación. En virtud del acuerdo, los trabajadores vietnamitas en Albania disfrutarán de igualdad de trato en las relaciones laborales y percibirán salarios, condiciones de trabajo y prestaciones sociales de conformidad con la legislación albanesa.



Asimismo, los trabajadores vietnamitas no deberán asumir gastos previos a su partida, ya que los empleadores albaneses cubrirán íntegramente esos costos. Esta disposición constituye una base importante para promover un proceso de contratación justo, transparente y ético, al tiempo que protege los derechos e intereses legítimos de los trabajadores.



Albania prevé contratar entre 20.000 y 30.000 trabajadores extranjeros, incluidos ciudadanos vietnamitas, especialmente aquellos con formación técnica y dominio de idiomas. La demanda abarcará sectores como el turismo, la hostelería, la industria manufacturera, la construcción, la agricultura de alta tecnología, el transporte y otros ámbitos productivos.



La parte albanesa también expresó su disposición a cooperar en la formación profesional de los trabajadores vietnamitas antes de su partida, con el fin de garantizar que sus cualificaciones y competencias respondan a los estándares vigentes en Albania y a las necesidades de los empleadores.



Tras la firma, ambas partes elaborarán un plan de implementación, fortalecerán el intercambio de información sobre la demanda de mano de obra, los criterios de contratación y los programas de formación, y coordinarán la ejecución del acuerdo de conformidad con la legislación de ambos países.



Se espera que esta cooperación fortalezca los vínculos laborales bilaterales, contribuya a cubrir la demanda de mano de obra en Albania y genere nuevas oportunidades de empleo en el extranjero para los trabajadores vietnamitas./.

VNA