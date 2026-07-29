Consulado General de Vietnam en Fukuoka intensifica la asistencia a connacionales tras terremoto en Japón

Tokio (VNA) - El Consulado General de Vietnam en Fukuoka reforzó hoy las labores de protección consular y asistencia a los ciudadanos vietnamitas afectados por el terremoto que sacudió la prefectura japonesa de Kumamoto.



Hasta el cierre de la jornada, las autoridades no habían registrado nuevos casos de víctimas vietnamitas, aunque persiste la necesidad urgente de suministrar agua potable y alimentos a numerosos trabajadores.



Según informó la representación diplomática, la mayoría de los vietnamitas residentes en la zona se encuentra a salvo. No obstante, el Consulado continúa evaluando la situación sobre el terreno para identificar las necesidades más urgentes de la comunidad.



Como parte de estas acciones, el cónsul Vu Van Truong visitó la empresa Kyushu Steel Processing, perteneciente al Grupo Tonan, donde se reunió con representantes de la compañía y del sindicato Kumamoto Hiro Zukuri para conocer la situación de los aprendices vietnamitas y agradecer el respaldo brindado a los trabajadores afectados.



El diplomático también sostuvo conversaciones con representantes de la empresa, del sindicato y con la familia de Tran Van Son, el ciudadano vietnamita fallecido durante el terremoto.



Ambas entidades garantizaron el cumplimiento de las prestaciones previstas por el seguro y confirmaron que continúan gestionando la repatriación de los restos mortales conforme al deseo de la familia. El cuerpo permanece bajo custodia de la policía japonesa mientras concluyen los procedimientos forenses y administrativos.



La delegación se reúne con los colegas de Tran Van Son, el ciudadano vietnamita fallecido durante el terremoto. (Foto: VNA)



Posteriormente, Vu Van Truong se desplazó a la ciudad de Yatsushiro, donde numerosos aprendices vietnamitas permanecen evacuados, para brindarles apoyo directo. Paralelamente, el Consulado General, junto con asociaciones de vietnamitas y grupos de voluntarios, inició la distribución de ayuda humanitaria en cinco puntos que concentran el mayor número de connacionales afectados.



Las autoridades consulares mantienen activas las labores de protección ciudadana y continúan evaluando las necesidades de asistencia en las distintas zonas afectadas.



Mientras tanto, organizaciones de ayuda en Kumamoto aceleran la compra y distribución de agua potable y alimentos para atender a los trabajadores extranjeros, incluidos vietnamitas, indonesios y camboyanos, debido a que las empresas y los sindicatos aún no pueden cubrir plenamente sus necesidades.



Según el balance actualizado de la prefectura de Kumamoto, hasta la tarde del 29 de julio permanecían abiertos 465 centros de evacuación, que acogían a 9.872 personas, mientras unos 36.700 hogares seguían sin suministro eléctrico. Los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda de personas atrapadas y la evaluación de los daños ocasionados por el sismo./.