Líder vietnamita recibe a dirigente del Partido Popular Revolucionario de Laos

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, recibió hoy en Hanoi a Sisay Leudetmounsone, miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y jefa de su Comisión de Organización, quien realiza una visita de trabajo al país.



Durante el encuentro, To Lam destacó la importancia de la visita, que tiene lugar en un momento en que ambos Partidos y países impulsan activamente la implementación de las resoluciones de sus respectivos congresos partidistas.



En ese contexto, afirmó que el intercambio contribuirá a fortalecer la cooperación entre las Comisiones de Organización de los Comités Centrales de ambos Partidos, así como entre la Comisión de Organización del Comité Central del PPRL y el Ministerio del Interior de Vietnam.



Por su parte, Sisay Leudetmounsone informó sobre la situación reciente de Laos, los principales resultados alcanzados por la Comisión de Organización del Comité Central del PPRL y las actividades desarrolladas durante su estancia en Vietnam, haciendo especial hincapié en los fructíferos encuentros de trabajo sostenidos con la Comisión de Organización del Comité Central del PCV y el Ministerio del Interior de Vietnam.



La dirigente laosiana felicitó al pueblo vietnamita por los importantes, integrales e históricamente significativos logros alcanzados en los últimos años y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del PCV, el país continuará cosechando nuevos éxitos en su proceso de renovación y en la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.



Asimismo, reiteró que el Partido y el Estado de Laos valoran profundamente el apoyo constante, valioso y desinteresado brindado por Vietnam a lo largo de la historia. Destacó, en particular, la atención y el respaldo de los altos dirigentes vietnamitas a la cooperación entre las Comisiones de Organización de ambos Partidos y entre el organismo laosiano y el Ministerio del Interior de Vietnam. Expresó su deseo de que ese apoyo continúe, a fin de facilitar la implementación efectiva de los nuevos acuerdos de cooperación suscritos durante la presente visita.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Al valorar los resultados de las conversaciones entre los responsables de las Comisiones de Organización de ambos Partidos, To Lam subrayó que la labor de organización, construcción del Partido y gestión del personal constituye un elemento decisivo para el éxito de la causa revolucionaria de cada Partido.



En ese sentido, propuso que ambos organismos continúen fortaleciendo la tradicional relación de solidaridad especial mediante la implementación efectiva del Acuerdo de Cooperación para el período 2026-2031, así como el intercambio de experiencias teóricas y prácticas en materia de construcción del Partido, perfeccionamiento del sistema político y formación de cuadros en todos los niveles.



El mandatario reafirmó que los dirigentes vietnamitas seguirán creando condiciones favorables para que las dos Comisiones de Organización y el Ministerio del Interior de Vietnam amplíen su cooperación e intercambio de experiencias en ámbitos de interés común.



Al concluir la reunión, Sisay Leudetmounsone agradeció las orientaciones expresadas por el líder anfitrión y reafirmó el compromiso de la Comisión de Organización del Comité Central del PPRL de coordinar estrechamente con su homóloga del PCV y el Ministerio del Interior de Vietnam para implementar eficazmente los acuerdos alcanzados por los altos dirigentes de ambos países, así como el nuevo Acuerdo de Cooperación.



Estos esfuerzos contribuirán a profundizar aún más la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Laos y Vietnam, subrayó./.