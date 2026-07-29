Vietnam y Australia amplían cooperación bilateral en defensa

Hanoi (VNA) - Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Australia, en las que la cooperación en materia de defensa constituye uno de los pilares fundamentales, afirmó hoy el viceprimer ministro y titular de Defensa del país indochino, general Phan Van Giang.
Al recibir a la embajadora de Australia en Vietnam, Gillian Bird, el jefe castrense valoró positivamente los avances alcanzados en los últimos años gracias a la implementación del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Defensa de 2010 y de la declaración de visión conjunta para el impulso de la colaboración en esta materia, adoptada en 2018.
Según precisó, la colaboración bilateral se ha desarrollado de manera eficaz y práctica en ámbitos como el intercambio de delegaciones, el diálogo y las consultas, la formación de personal, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, el intercambio de información y experiencias entre las fuerzas armadas, la cooperación para superar las secuelas de la guerra y la cooperación multilateral, especialmente en el marco de la Reunión Ampliada de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM+).
El funcionario vietnamita expresó su agradecimiento al Gobierno y al Departamento de Defensa de Australia por el apoyo brindado mediante el envío de aeronaves de transporte para facilitar el despliegue del Hospital de Campaña de Nivel 2 de Vietnam en la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur.
De cara al futuro, manifestó su deseo de que ambas partes continúen consolidando los mecanismos de cooperación existentes y amplíen la colaboración en áreas con amplio potencial, entre ellas el intercambio de delegaciones, especialmente de alto nivel; las operaciones de búsqueda y rescate; la cooperación entre las fuerzas de guardia fronteriza y guardacostas; la formación de personal; las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas; la industria de defensa; la superación de las secuelas de la guerra; y la coordinación en los mecanismos regionales de cooperación en defensa, en particular la ADMM+.
Van Giang también acogió con satisfacción la propuesta australiana de enviar expertos a Vietnam en 2026 para intercambiar experiencias sobre la explotación de bases de datos relacionadas con los soldados vietnamitas durante la guerra, una iniciativa que contribuirá a la Campaña de 500 días y noches impulsada por el Gobierno para acelerar la búsqueda, repatriación e identificación de los restos de los mártires.
Asimismo, aprovechó la ocasión para invitar a los dirigentes del Departamento de Defensa y a las empresas de la industria de defensa de Australia a participar en la III Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre de 2026.
Por su parte, Gillian Bird destacó el excelente estado de las relaciones entre Australia y Vietnam y expresó su satisfacción por los resultados alcanzados en la cooperación bilateral en materia de defensa.
La diplomática reafirmó el compromiso de su país de seguir profundizando esta colaboración para hacerla cada vez más sustancial y eficaz, en beneficio de la paz, la estabilidad y el desarrollo próspero de la región y del mundo./.