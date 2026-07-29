Vietnam y Australia amplían cooperación bilateral en defensa

Hanoi (VNA) - Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Australia, en las que la cooperación en materia de defensa constituye uno de los pilares fundamentales, afirmó hoy el viceprimer ministro y titular de Defensa del país indochino, general Phan Van Giang.

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Al recibir a la embajadora de Australia en Vietnam, Gillian Bird, el jefe castrense valoró positivamente los avances alcanzados en los últimos años gracias a la implementación del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Defensa de 2010 y de la declaración de visión conjunta para el impulso de la colaboración en esta materia, adoptada en 2018.

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Según precisó, la colaboración bilateral se ha desarrollado de manera eficaz y práctica en ámbitos como el intercambio de delegaciones, el diálogo y las consultas, la formación de personal, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, el intercambio de información y experiencias entre las fuerzas armadas, la cooperación para superar las secuelas de la guerra y la cooperación multilateral, especialmente en el marco de la Reunión Ampliada de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM+).

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El funcionario vietnamita expresó su agradecimiento al Gobierno y al Departamento de Defensa de Australia por el apoyo brindado mediante el envío de aeronaves de transporte para facilitar el despliegue del Hospital de Campaña de Nivel 2 de Vietnam en la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur.

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De cara al futuro, manifestó su deseo de que ambas partes continúen consolidando los mecanismos de cooperación existentes y amplíen la colaboración en áreas con amplio potencial, entre ellas el intercambio de delegaciones, especialmente de alto nivel; las operaciones de búsqueda y rescate; la cooperación entre las fuerzas de guardia fronteriza y guardacostas; la formación de personal; las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas; la industria de defensa; la superación de las secuelas de la guerra; y la coordinación en los mecanismos regionales de cooperación en defensa, en particular la ADMM+.

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Van Giang también acogió con satisfacción la propuesta australiana de enviar expertos a Vietnam en 2026 para intercambiar experiencias sobre la explotación de bases de datos relacionadas con los soldados vietnamitas durante la guerra, una iniciativa que contribuirá a la Campaña de 500 días y noches impulsada por el Gobierno para acelerar la búsqueda, repatriación e identificación de los restos de los mártires.

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Asimismo, aprovechó la ocasión para invitar a los dirigentes del Departamento de Defensa y a las empresas de la industria de defensa de Australia a participar en la III Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre de 2026.

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Por su parte, Gillian Bird destacó el excelente estado de las relaciones entre Australia y Vietnam y expresó su satisfacción por los resultados alcanzados en la cooperación bilateral en materia de defensa.

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La diplomática reafirmó el compromiso de su país de seguir profundizando esta colaboración para hacerla cada vez más sustancial y eficaz, en beneficio de la paz, la estabilidad y el desarrollo próspero de la región y del mundo./.