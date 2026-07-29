Ciudad de Can Tho fortalece cooperación con Australia en educación y resiliencia climática

Can Tho, Vietnam (VNA) - Los dirigentes de la ciudad vietnamita de Can Tho, y una delegación australiana encabezada por la ministra de Desarrollo Internacional, de Pequeñas Empresas y de Asuntos Multiculturales, Anne Aly, debatieron hoy la ampliación de la cooperación en educación, formación y respuesta al cambio climático.



Durante la reunión, el presidente del Comité Popular de la ciudad de Can Tho, Truong Canh Tuyen, señaló que, tras la fusión con las antiguas provincias de Hau Giang y Soc Trang, Can Tho cuenta ahora con una superficie de unos seis mil 300 kilómetros cuadrados y una población de 4,2 millones de habitantes. La ciudad continúa desempeñando el papel de centro económico, de servicios, educación, ciencia y tecnología del delta del Mekong.



El dirigente valoró altamente el apoyo del Gobierno australiano, la Embajada, el Consulado General en Ciudad Ho Chi Minh, las universidades, empresas y organizaciones australianas.



Según Canh Tuyen, los proyectos respaldados por Australia, incluidos los puentes My Thuan y Vam Cong, así como otros programas relacionados con la adaptación al cambio climático, la agricultura sostenible y el desarrollo de recursos humanos, han contribuido de manera importante al desarrollo del delta del Mekong. Los programas de cooperación educativa entre universidades australianas e instituciones de formación de Can Tho también han generado resultados prácticos.



Canh Tuyen expresó su esperanza de que Australia continúe brindando apoyo estratégico a la ciudad, especialmente ante los crecientes desafíos derivados de la erosión de las riberas y zonas costeras, así como la intrusión salina. Can Tho espera que Australia respalde investigaciones sobre soluciones tecnológicas avanzadas para enfrentar estos problemas.

Delegados en la ceremonia de lanzamiento de "espacio de Australia". (Fuente:VNA)





Por su parte, Anne Aly afirmó que los intercambios entre pueblos y la educación constituyen pilares fundamentales de la relación Vietnam-Australia. Destacó que más de 31 mil estudiantes vietnamitas estudian actualmente en Australia, existen más de 300 asociaciones entre universidades de ambos países y más de 260 becarios del Gobierno australiano trabajan en la región del delta del Mekong.



Añadió que alrededor del 10% de los profesores de la Universidad de Can Tho cuentan con titulaciones obtenidas en Australia.



La ministra afirmó que respalda plenamente la visión del Gobierno vietnamita y el papel de liderazgo de las autoridades de Can Tho en la mejora de la calidad de vida de la población y en el fortalecimiento de un crecimiento económico de mayor calidad.



Actualmente, Can Tho alberga cuatro proyectos con inversión australiana, con un capital registrado total superior a 25 millones de dólares. En el primer semestre de 2026, las exportaciones de la ciudad hacia Australia se estimaron en 47,5 millones de dólares, principalmente productos acuícolas, agrícolas y textiles./.