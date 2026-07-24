Descubren dos especies raras de coral en Área Marina Protegida de Ca Mau

Hanoi (VNA) - Dos especies de coral poco comunes, consideradas endémicas, amenazadas y de alto valor ecológico, han sido descubiertas en el Área Marina Protegida de Ca Mau, situada en el extremo sur del país. El hallazgo destaca la rica biodiversidad de la zona y la importancia de reforzar las medidas de conservación.



Un estudio llevado a cabo en las islas Hon Chuoi y Hon Da Bac por el Subdepartamento de Asuntos Marinos, Insulares y Pesqueros del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la provincia de Ca Mau permitió identificar el coral coliflor (Pocillopora damicornis) y el coral lobulado (Porites lobata), informó Bui Nhat Phuong, subdirector del organismo, el jueves 23 de julio.



Señaló que se trata de especies cuyas poblaciones en estado silvestre están en declive y que necesitan ser protegidas para preservar la biodiversidad no solo de la provincia de Ca Mau, sino también de Vietnam y del ecosistema marino global.



El coral coliflor pertenece al orden Scleractinia, un grupo de corales duros fundamental para la formación de arrecifes de coral. Por su parte, el lobulado es otra especie relevante de coral duro que desarrolla colonias grandes, con forma de cúpula y lóbulos irregulares.



Bui Nhat Phuong también informó que el Comité Popular de la provincia de Ca Mau aprobó la política de inversión para un proyecto destinado a instalar boyas de delimitación en el área marina protegida, con una inversión total de 688 mil dólares estadounidenses.



El proyecto contempla la colocación de 200 boyas especializadas antes de 2026. Se prevé que este sistema contribuya a mejorar la gestión y conservación de la biodiversidad, así como a evitar incursiones ilegales y otras actividades no autorizadas dentro de las zonas protegidas.



El Área Marina Protegida de la provincia de Ca Mau fue establecida en 2024 y cuenta con una extensión de 27 mil hectáreas. Incluye una zona de protección estricta de dos mil 800 hectáreas, una zona de restauración ecológica de 11 mil 230 hectáreas, una zona de servicios y administración de tres mil 970 hectáreas y una zona de amortiguamiento de nueve mil hectáreas. Los archipiélagos de Hon Khoai, Hon Chuoi y Hon Da Bac forman parte de esta área protegida./.

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