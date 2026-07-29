Líder vietnamita orienta la modernización del Grupo de Industria del Carbón y Minerales

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, llamó a acelerar la transformación del Grupo de Industria del Carbón y Minerales de Vietnam (TKV), con el objetivo de convertirlo en un moderno conglomerado industrial de energía y materiales que fortalezca la seguridad energética, el suministro de materias primas y la competitividad de la economía nacional.

Durante una reunión celebrada hoy en la sede del Comité Central del Partido, el dirigente evaluó, junto con representantes del Gobierno y de TKV, el proceso de reestructuración de la empresa estatal. En ese marco, reconoció el papel desempeñado por el grupo en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la seguridad energética y la generación de empleo, aunque advirtió que el nuevo contexto exige una transformación más profunda para superar las limitaciones actuales.

To Lam señaló que las empresas estatales deben desempeñar un papel de liderazgo en la industrialización y modernización del país, apoyándose en la innovación, la ciencia y la tecnología, la transformación digital y modelos de gestión más eficientes. En el caso de TKV, subrayó que la reorganización debe orientarse hacia un modelo de desarrollo verde, basado en la economía circular y en un aprovechamiento más eficiente de los recursos minerales.

​El mandatario pidió culminar cuanto antes el plan de reestructuración para el período 2026-2030, con objetivos concretos, indicadores medibles y una clara definición de responsabilidades. Asimismo, instó a revisar cada proyecto y unidad del grupo para concentrar los recursos públicos en las actividades estratégicas de mayor impacto económico y tecnológico.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en la reunión. (Foto: VNA)

​Entre las prioridades inmediatas, destacó la necesidad de garantizar el suministro de carbón para la economía nacional mediante una combinación equilibrada de producción nacional, importaciones, almacenamiento y diversificación de las fuentes de abastecimiento. Asimismo, exhortó a acelerar la incorporación de nuevas tecnologías, la transformación digital y el aumento de la productividad para reducir las emisiones y minimizar el impacto ambiental.

​El líder vietnamita insistió además en que el proceso de transformación debe situar a los trabajadores en el centro de las políticas empresariales, mejorando sus condiciones laborales, su bienestar y su capacitación, al tiempo que promueve la mecanización y la automatización para reducir las tareas de mayor riesgo.

En materia ambiental, To Lam defendió una estrategia basada en la economía circular que permita reutilizar los residuos generados por la actividad minera y vincular el aprovechamiento de los recursos con la recuperación ambiental y el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

También pidió fortalecer el liderazgo del Partido dentro de TKV, mejorar la gobernanza corporativa, prevenir la corrupción y formar un equipo de directivos y especialistas con visión estratégica y capacidad para afrontar los desafíos de la transición energética.

Al concluir la reunión, To Lam afirmó que TKV se encuentra en un momento decisivo. A su juicio, una transformación profunda permitirá al grupo consolidarse como un moderno referente industrial y un pilar fundamental para garantizar la seguridad energética, el suministro de materias primas y el desarrollo sostenible de Vietnam en los próximos años./.

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