Refuerzan en Vietnam responsabilidad dentro del ecosistema del comercio electrónico

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Tras casi un mes de la entrada en vigor de la Ley de Comercio Electrónico, el mercado vietnamita de compraventa en línea registra cambios significativos, ya que las plataformas de comercio electrónico, las empresas, los vendedores, los KOL (líderes de opinión clave), y los afiliados de marketing han modificado su forma de operar hacia un modelo basado en la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento de la ley.



Si anteriormente la gestión se centraba principalmente en la protección de los consumidores, la nueva Ley de Comercio Electrónico establece por primera vez responsabilidades claras para todos los actores del ecosistema. Cada participante debe responder por sus acciones y la información que difunde en el entorno digital.



Según varios creadores de contenido, antes de cada sesión de transmisión en directo (livestream), los productos deben verificarse con la documentación legal correspondiente, las declaraciones oficiales, el etiquetado, el distribuidor autorizado y las disposiciones de la Ley de Publicidad. Expresiones promocionales absolutas como “100% eficaz” o “garantiza la curación” ya no pueden utilizarse. La verificación previa de la información contribuye a reducir los riesgos legales y fortalecer la credibilidad tanto de los vendedores como de las empresas.



Desde la perspectiva empresarial, Dang La Huy, responsable de operaciones de comercio electrónico de Cocoon Vietnam, señaló que el cumplimiento normativo abarca ahora todo el proceso, desde la producción, la inspección y el envasado hasta la presentación de los productos. Tanto las empresas como los creadores de contenido deben revisar cuidadosamente la información antes de cada transmisión y asumir conjuntamente la responsabilidad por los contenidos publicados.



Después de casi un mes de aplicación de la ley, numerosas empresas afirman que sus procesos de venta han cambiado de forma considerable, desde la identificación de los vendedores y el control del origen de los productos hasta la gestión fiscal y la transparencia de la información. El mercado también está eliminando gradualmente las tiendas de baja calidad, reduciendo la presencia de productos falsificados y creando un entorno de competencia más equitativo.



Nguyen Huu Tho, representante de comercio electrónico de la empresa Be’ Balane Vietnam, destacó que la cooperación entre las empresas, las plataformas y las autoridades ha mejorado la lucha contra las falsificaciones y ha contribuido a proteger a las compañías que operan legalmente y los derechos de propiedad intelectual.



Según Nguyen Huu Tuan, director del Centro para el Desarrollo del Comercio Electrónico y la Tecnología Digital del Ministerio de Industria y Comercio, las plataformas digitales han reforzado los procedimientos de control de mercancías, la identificación y verificación de vendedores, el almacenamiento de datos de las transacciones y los mecanismos transparentes para atender las reclamaciones de los consumidores. El Ministerio continuará promoviendo la difusión de la ley, así como la supervisión de su cumplimiento, e incentivará a los consumidores a denunciar las infracciones a través de las plataformas o del Portal de Gestión del Comercio Electrónico.



Por su parte, Nguyen Lam Thanh, representante de TikTok Vietnam, indicó que la plataforma está implementando soluciones técnicas para verificar millones de cuentas de vendedores conforme al calendario previsto por la ley. Además de la verificación de identidad, las plataformas deberán controlar de manera proactiva la calidad de los productos, gestionar las reclamaciones de los consumidores y aplicar sanciones estrictas, incluida la suspensión de las actividades comerciales de quienes incumplan la normativa.



De acuerdo con un informe de Metric, durante el primer semestre de 2026 el comercio electrónico de Vietnam registró un crecimiento de entre el 20% y el 22%. Los ingresos de las cuatro principales plataformas superaron los 291 billones de VND (11,2 mil millones de dólares), un aumento interanual del 44%. Aunque las tiendas oficiales representan menos del 3% del total, generan más de un tercio de los ingresos del mercado.



Se espera que la definición clara de las responsabilidades de cada actor mediante el nuevo marco legal contribuya a consolidar un entorno de comercio electrónico más transparente, fortalezca la confianza de los consumidores y siente las bases para un desarrollo sostenible del mercado en los próximos años./.

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