Presidente del Parlamento vietnamita aboga por una supervisión centrada en resultados y responsabilidades

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, instó hoy a reforzar la supervisión parlamentaria con un enfoque centrado en las prioridades, la definición clara de responsabilidades y la obtención de resultados concretos, durante la apertura del Foro de Supervisión de la Asamblea Nacional celebrado en Hanoi.



El foro, organizado por la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional bajo el lema "Elevar la supervisión parlamentaria: de la orientación estratégica a la acción práctica durante el mandato de la XVI Legislatura", tuvo como objetivo evaluar los resultados de las actividades de supervisión y la implementación de las orientaciones establecidas en el primer Foro de Supervisión de 2025.



Asimismo, los participantes analizaron la renovación de la labor de supervisión tras la entrada en vigor de la Ley de Supervisión de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares de 2025 y de sus normas de desarrollo, en el contexto de la aplicación del modelo de administración local de dos niveles.



El foro buscó además definir las áreas prioritarias que deberán centrar la supervisión durante la XVI Legislatura, especialmente en la aplicación de las principales políticas del Partido, la ejecución de las leyes, el uso de los recursos nacionales, la gestión de los bienes públicos, la práctica del ahorro, la lucha contra el despilfarro y la rendición de cuentas de los organismos estatales. También se destacó la necesidad de reforzar una supervisión basada en datos, evidencias e indicadores cuantitativos.



Las conclusiones del encuentro servirán de base para elaborar el proyecto de orientación de las actividades de supervisión de la XVI Legislatura y el proyecto del Comité del Partido de la Asamblea Nacional para reforzar el liderazgo del Partido sobre las actividades de supervisión de este órgano legislativo y de los Consejos Populares.

El presidente del Parlamento de Vietnam, Tran Thanh Man, interviene en la cita. (Foto: VNA)

En su intervención, Tran Thanh Man recordó que la supervisión es una de las tres funciones constitucionales de la Asamblea Nacional y constituye un instrumento esencial para controlar el poder del Estado, garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, perfeccionar las instituciones, fortalecer la gobernanza nacional y consolidar la confianza de la ciudadanía.



El titular del Legislativo señaló que Vietnam está implementando simultáneamente múltiples decisiones estratégicas y tareas de carácter innovador, mientras que el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la inteligencia artificial y la transición ecológica están transformando profundamente los modelos de desarrollo y gobernanza.



En este contexto, afirmó que ya no es posible afrontar los nuevos desafíos con enfoques, métodos y herramientas del pasado, por lo que la XVI Legislatura debe impulsar un nuevo modelo de supervisión con visión estratégica, capacidad de anticipación y basado en datos y evidencias, centrado en las prioridades y orientado a exigir responsabilidades y lograr resultados concretos.



Tran Thanh Man planteó cuatro orientaciones principales para la actividad de supervisión. La primera consiste en concentrarse en las cuestiones estratégicas, los principales cuellos de botella, los ámbitos que utilizan mayores recursos nacionales y los temas que más preocupan a la ciudadanía, evitando la dispersión y el tratamiento de asuntos coyunturales.



La segunda propone vincular estrechamente la supervisión con el perfeccionamiento institucional y la aplicación de las leyes, de modo que todas las recomendaciones se traduzcan en modificaciones de políticas, con responsabilidades claramente definidas y resultados concretos.



La tercera plantea renovar los métodos de supervisión mediante el uso de datos, evidencias y tecnologías digitales, avanzar hacia un modelo de supervisión digital y fortalecer la capacidad de análisis, previsión y alerta temprana.



La cuarta orientación consiste en reforzar el seguimiento de la implementación de las conclusiones y recomendaciones, definiendo responsabilidades, plazos y resultados, y supervisando su ejecución hasta el final.



El presidente de la Asamblea Nacional también destacó la necesidad de supervisar la aplicación de las leyes una vez promulgadas, así como la elaboración coordinada de decretos y circulares de desarrollo.



Igualmente, señaló la importancia de supervisar los problemas surgidos en la práctica para continuar perfeccionando las instituciones y eliminar los obstáculos al desarrollo socioeconómico, especialmente durante la implementación del modelo de administración local de dos niveles.



Tran Thanh Man subrayó que el foro no solo pretende evaluar la práctica, sino también construir un nuevo enfoque y un nuevo método de supervisión para toda la XVI Legislatura. En este sentido, instó a los participantes a centrar el debate en tres cuestiones: qué debe supervisarse para generar los mayores cambios, qué métodos garantizan una supervisión más eficaz y cómo asegurar que todas las conclusiones y recomendaciones se cumplan plenamente.



Según indicó, los resultados del foro deberán traducirse en orientaciones, tareas y soluciones viables que sirvan de base para definir las prioridades de supervisión de la XVI Legislatura y seguir perfeccionando el mecanismo de liderazgo del Partido sobre las actividades de supervisión de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares./.