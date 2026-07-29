Presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya concluye su visita a Vietnam

Hanoi (VNA) - La presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary, finalizó hoy su visita oficial a Vietnam, una agenda de tres días orientada a fortalecer la cooperación política, parlamentaria y económica entre ambos países.



Invitada por el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, la dirigente camboyana mantuvo encuentros con las principales autoridades vietnamitas, entre ellas el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam; el primer ministro, Le Minh Hung; y el propio titular del Legislativo vietnamita.



Durante las conversaciones, los dirigentes anfitriones reiteraron que las relaciones con Camboya continúan siendo una prioridad en su política exterior y reafirmaron su apoyo al desarrollo pacífico, estable y próspero del país vecino. Asimismo, destacaron que la amistad entre ambos Partidos y Estados constituye un patrimonio compartido que debe seguir fortaleciéndose mediante una cooperación más estrecha entre los parlamentos, los gobiernos y las organizaciones políticas de ambos países.



Khuon Sudary agradeció la hospitalidad recibida y trasladó los saludos del rey Norodom Sihamoni, del presidente del Partido Popular de Camboya, Hun Sen, y de otros altos dirigentes camboyanos a las máximas autoridades vietnamitas. También expresó su reconocimiento por los avances económicos y sociales logrados por Vietnam y señaló que su experiencia en materia de reformas económicas y modernización institucional representa un referente para el desarrollo de Camboya.



Ambas partes coincidieron en impulsar la aplicación de los acuerdos alcanzados por los líderes de los dos países, ampliar los intercambios de delegaciones y reforzar la cooperación en infraestructura, logística, comercio e inversión, con el objetivo de elevar el intercambio comercial bilateral hasta los 20.000 millones de dólares.



Los dirigentes también acordaron acelerar los trabajos de demarcación fronteriza, preservar una frontera de paz, estabilidad y desarrollo, y coordinar las actividades conmemorativas del 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya en 2027, promoviendo entre las nuevas generaciones los valores históricos de amistad y solidaridad.



Como parte de su agenda, la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo, depositó una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes y Mártires y visitó la sede del Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones (Viettel) y el Hospital Militar Central 108, además de reunirse con la subtitular de la Asamblea Nacional de Vietnam y presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad y la Asociación de Amistad Vietnam-Camboya, Nguyen Thi Thanh./.

VNA