Fortalecen conexión empresarial para aprovechar potencial comercial de Vietnam e Indonesia

Yakarta (VNA) - Unas 40 empresas indonesias exploraron productos e intercambiaron oportunidades de cooperación con cerca de 20 empresas vietnamitas durante la Conferencia de Conexión Empresarial Vietnam–Indonesia, celebrada recientemente en Yakarta.

El evento fue organizado la vípera por el Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, en coordinación con la Oficina Comercial de la Embajada de Vietnam en Indonesia y la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (KADIN), en el marco del Día de los Productos Vietnamitas en Indonesia.

Las empresas vietnamitas presentaron una amplia gama de productos, entre ellos productos agrícolas, productos del mar, bebidas, bienes de consumo, textiles y confecciones, artículos para el hogar, muebles y artesanías. Las actividades de exhibición, degustación y promoción comercial permitieron a las empresas de ambos países intercambiar directamente información sobre la demanda del mercado y las posibilidades de cooperación.

El embajador de Vietnam en Indonesia, Ta Van Thong, afirmó que la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2025 ha creado una base favorable para impulsar el comercio y la inversión.

Señaló que, aunque el comercio bilateral superó los 17 mil millones de dólares en 2025, aún existe un amplio margen para ampliar la cooperación mediante un mayor acercamiento entre las empresas y la exploración de nuevos ámbitos de colaboración.

Phan Thi Dieu Linh, subdirectora de la División para el Sudeste Asiático, Asia Meridional y Cooperación Regional del Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores del Ministerio de Industria y Comercio, indicó que acuerdos como el Acuerdo de Comercio de Bienes (ATIGA) y el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) ofrecen importantes ventajas arancelarias.

No obstante, para aprovechar plenamente estos beneficios, las empresas deben encontrar socios adecuados y conocer las normas técnicas, las preferencias de los consumidores y los sistemas de distribución de cada mercado.

El embajador de Vietnam en Indonesia, Ta Van Thong (Fuente: VNA)

Según Phan Thi Dieu Linh, Indonesia cuenta con abundantes recursos de materias primas, mientras que Vietnam posee fortalezas en producción y procesamiento.

La conferencia permite a las empresas vietnamitas establecer contacto directo con importadores y distribuidores indonesios y conocer los requisitos relacionados con la calidad, el embalaje, los precios, la certificación Halal y la distribución de productos, puntualizó.

El Ministerio de Industria y Comercio espera que estos contactos se traduzcan progresivamente en acuerdos de cooperación y contratos comerciales concretos, agregó.

Por su parte, Damayanti Siahaan, vicepresidenta del Comité Bilateral Vietnam–Indonesia de KADIN, valoró las perspectivas de cooperación empresarial gracias al carácter complementario de ambas economías.

Añadió que aún existen amplias oportunidades de colaboración en sectores como los vehículos eléctricos, la agricultura, la pesca, la electrónica y los semiconductores, y subrayó la necesidad de combinar las fortalezas de ambos países para ampliar los mercados y generar nuevos motores de crecimiento.

De acuerdo con los expertos, el comercio bilateral entre Vietnam e Indonesia alcanzó los 17,2 mil millones de dólares en 2025, aunque esta cifra aún se considera inferior al potencial de dos economías con una población combinada de más de 380 millones de habitantes.

En este contexto, el fortalecimiento de la conexión directa entre las comunidades empresariales de ambos países se perfila como un nuevo impulso para ampliar la cooperación, aprovechar eficazmente los acuerdos de libre comercio y convertir las oportunidades en negocios concretos./.

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Nguyễn Ngọc Tùng